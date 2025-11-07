　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識：鳳凰不是鳥

▲▼鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

鳳凰颱風來勢洶洶，以目前路徑預估下週一發海警、下週二發陸警，氣象專家林得恩表示，鳳凰颱風因為3個特點實屬「罕見個例」。林得恩也同時透露2個有關鳳凰颱風的冷知識「鳳凰不是鳥」。

林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，每次颱風來襲前，都會根據各數值模式模擬結果，與實際現況的環境發展，進行滾動式的綜合評估，嘗試預先找到這次颱風可能的最佳路徑。再依此最佳路徑，對應過去歷史可能的颱風個案進行選取，做為可能風雨量值預估的重要參考依據之一。

▲▼林得恩：鳳凰，罕見個例！（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

▲林得恩：鳳凰，罕見個例！（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

但是，這次鳳凰颱風的歷史颱風個案選取，真的是太難了。因為，要在11月，強度等級又是在中度至強烈颱風之間；而且是從台灣西部一路北上，不管有無登陸，或從海峽直接北上的颱風，在過去歷史個案中，都是非常罕見的！只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例！

註1：本次「鳳凰」颱風，不是花，不是鳥，而是山；香港命名。
註2：從氣候統計（1950–2024年）來看，11月平均侵台颱風數，1年只有0.3個；曾於11月登陸臺灣的颱風也僅6至7個，其中，幾乎無一個案是由西部登陸，橫越中央山脈，再從台灣東部或東北部出海的歷史颱風。而由南往北、走台灣海峽的颱風總數3至4個，也是屬於在11月份較罕見的路徑。

11/04 全台詐欺最新數據

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識：鳳凰不是鳥
鳳凰颱風林得恩

