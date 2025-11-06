　
    • 　
>
地方 地方焦點

獨／高雄正副議長鬧不睦？牽動三民綠選情　康裕成一張照給答案

▲照片當中康裕成跟曾俊傑兩人牽手 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲議長康裕成跟其他三黨議員一同前往日本進行城市外交 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄近期傳出議長康裕成跟副議長曾俊傑之間不睦，可能影響三民區綠議員之爭提前引爆，對此傳聞，康裕成用一張照片來回應，行動打破外界揣測。

這起傳聞來於高雄市議會8月初的一篇「一日捐送暖原鄉」新聞，當時一名議會人員以議會名義對外發布副議長曾俊傑號召捐助災區的消息，康裕成得知後，認為報導未經查證、恐損及議會形象，因此將這名議會人員調往其他單位，後來辭職轉入曾俊傑辦公室助理，而傳聞現在越演越烈，議長跟副議長之間鬧不合。

對此，康裕成用一張跟曾俊傑在萬聖節系列活動，現場氣氛熱鬧歡樂。議長康裕成與副議長曾俊傑一同出席，在舞台前開心合影，兩人笑容滿面、互動自然，展現良好默契，是否有不睦，這張照片似乎做了最好的解答。而康裕成也簡單說了：「三黨議員縱使在議事廳意見相左，仍一起拼城市外交」。

▲照片當中康裕成跟曾俊傑兩人牽手 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲照片當中康裕成還挽著曾俊傑的手臂。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起城市外交，是繼4日出席第11屆台日交流高峰會「IZA鎌倉」後，康裕成率國民外交促進會副會長鄭孟洳、邱于軒、白喬茵、陳幸富，以及議員李雨庭、蔡金晏、黃文志等人，在駐日橫濱分處處長范振國陪同下拜會橫濱市議會，也受到議長渋谷健與日華親善橫濱市會議員連盟副會長小粥康弘熱情接待。

康裕成率議員團全體身穿「高雄T恤」、配戴象徵橫濱意象的紅色絲巾，展現高雄與橫濱締結姊妹市逾20年的深厚情誼。渋谷議長表示，兩市同為港灣城市，地方議會互訪意義非凡，並感謝康裕成先前寄贈高雄芒果，「甜味讓人難忘，像高雄一樣熱情」。

11/04 全台詐欺最新數據

獨／高雄正副議長鬧不睦？牽動三民綠選情　康裕成一張照給答案

獨／高雄正副議長鬧不睦？牽動三民綠選情　康裕成一張照給答案

高雄正副議長鬧不睦？康裕成曝一張照給答案

高雄身障藝術家聯展用色彩寫下生命韌性

高雄身障藝術家聯展用色彩寫下生命韌性

高雄市政府勞工局主辦的《一起出發吧！探索藝術裡的秘密》身心障礙者藝術創作聯展，現正於四維行政中心一樓中庭登場，展期至11月10日止。此次共集結11位身心障礙藝術家，以繽紛色彩與真摯情感，描繪他們面對生命挑戰的勇氣與創造力，現場每一幅作品都蘊藏無聲卻強烈的生命能量。

TWICE演唱會11/22連兩天高雄登場　高鐵加開2班午夜北上列車

TWICE演唱會11/22連兩天高雄登場　高鐵加開2班午夜北上列車

假賣戒指真行竊！男趁銀樓忙偷50萬金鍊

假賣戒指真行竊！男趁銀樓忙偷50萬金鍊

即／高雄田寮平房火警　91歲翁身亡

即／高雄田寮平房火警　91歲翁身亡

高雄3幼兒園誇張虐童　8人停職、園所解約

高雄3幼兒園誇張虐童　8人停職、園所解約

高雄康裕成曾俊傑議會城市外交

