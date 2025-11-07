1家4口墾丁慶生變死別！26歲特斯拉爸撞水泥車亡...相驗結果曝

記者陳崑福／屏東報導

新北市26歲李姓男子為替前妻慶生，駕駛租來的特斯拉自小客車一家四口恆春出遊，6日下午途經屏東縣恆春鎮恆公路口時，不明原因衝撞停等紅燈的水泥預拌車後，再波及四貼的機車，造成李男死亡另7人輕重傷。恆春警分局報請屏東地檢署檢官上午11時30分許相驗，由於從外觀無法確定死因，11日再做電腦斷層掃瞄確定死亡。

▲恆春恆公路特斯拉交通事故。（圖／資料照）

恆春警分局於11月6日16時許獲報恆公與草埔路口發生交通事故，案係26歲李姓男子駕駛租賃小客車附載29歲前妻與4歲2位小孩(龍鳳胎，皆110年次)沿恆公路北向南直行行駛外快車道，追撞前方同向63歲盧姓男子駕駛之水泥預拌車右後車身，致小客車往右前方噴飛撞擊右側草埔路停等紅燈，由33歲蔡姓男子騎乘機車載太太及兩名女兒，撞擊後，小客車車輛碎片又波及草埔路停等紅燈自小客車，致前車身受損。

李姓駕駛傷重，現場呈現OHCA被送往恆春旅遊醫院急救，當日18時15分宣告不治。車上3名乘客手腳擦傷、意識清楚；蔡姓機車騎士及33歲太太 雙腳開放性骨折恐有截肢之虞，經治療後已轉院至長庚醫院治療；另機車上2名7歲和6歲姊妹受到輕傷。

恆春警分局表示，水泥預拌車盧姓駕駛及蔡姓機車駕駛經酒測無酒精反應，本案計1人死亡、7人受傷（3位大人，4位孩童），車禍原因尚在調查中，呼籲駕駛行駛時應注意周遭狀況，隨時提高警覺，並遵守車速限制。

據了解，事發後特斯拉倖存的4歲姊姊說，「今天(6日)是媽媽生日，所以才一起到墾丁過生日，但自己沒有繫安全帶，才被摔出車外。」此次出遊卻天人永隔，令人不捨。

而警方並報請檢察官今(7)日近午相驗，死者媽媽及前妻媽媽均到場，才知他們已離婚；由於從死者外觀無法清楚判斷死因，11日將進行電腦斷層掃瞄，查明確切死因。