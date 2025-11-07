　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1家4口墾丁慶生變死別！26歲特斯拉爸撞水泥車亡...相驗結果曝

記者陳崑福／屏東報導

新北市26歲李姓男子為替前妻慶生，駕駛租來的特斯拉自小客車一家四口恆春出遊，6日下午途經屏東縣恆春鎮恆公路口時，不明原因衝撞停等紅燈的水泥預拌車後，再波及四貼的機車，造成李男死亡另7人輕重傷。恆春警分局報請屏東地檢署檢官上午11時30分許相驗，由於從外觀無法確定死因，11日再做電腦斷層掃瞄確定死亡。

▲恆春恆公路特斯拉交通事故。（圖／資料照）

▲恆春恆公路特斯拉交通事故。（圖／資料照）

▲恆春恆公路特斯拉交通事故。（圖／資料照）

▲恆春恆公路特斯拉交通事故。（圖／資料照）

恆春警分局於11月6日16時許獲報恆公與草埔路口發生交通事故，案係26歲李姓男子駕駛租賃小客車附載29歲前妻與4歲2位小孩(龍鳳胎，皆110年次)沿恆公路北向南直行行駛外快車道，追撞前方同向63歲盧姓男子駕駛之水泥預拌車右後車身，致小客車往右前方噴飛撞擊右側草埔路停等紅燈，由33歲蔡姓男子騎乘機車載太太及兩名女兒，撞擊後，小客車車輛碎片又波及草埔路停等紅燈自小客車，致前車身受損。

▲恆春恆公路特斯拉交通事故。（圖／資料照）

李姓駕駛傷重，現場呈現OHCA被送往恆春旅遊醫院急救，當日18時15分宣告不治。車上3名乘客手腳擦傷、意識清楚；蔡姓機車騎士及33歲太太 雙腳開放性骨折恐有截肢之虞，經治療後已轉院至長庚醫院治療；另機車上2名7歲和6歲姊妹受到輕傷。

恆春警分局表示，水泥預拌車盧姓駕駛及蔡姓機車駕駛經酒測無酒精反應，本案計1人死亡、7人受傷（3位大人，4位孩童），車禍原因尚在調查中，呼籲駕駛行駛時應注意周遭狀況，隨時提高警覺，並遵守車速限制。

據了解，事發後特斯拉倖存的4歲姊姊說，「今天(6日)是媽媽生日，所以才一起到墾丁過生日，但自己沒有繫安全帶，才被摔出車外。」此次出遊卻天人永隔，令人不捨。

而警方並報請檢察官今(7)日近午相驗，死者媽媽及前妻媽媽均到場，才知他們已離婚；由於從死者外觀無法清楚判斷死因，11日將進行電腦斷層掃瞄，查明確切死因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
太子集團「抓到的都是人頭老闆！」　律師：幕後掌門人很難抓
林志玲「看小S走出來就哭了」　哽咽曝私下訊息
被當嫌犯！正妹主持人遭包圍「手機拿走」　警方道歉了
鳳凰來襲！風未到雨先來　下周三恐登陸雨彈炸3天
陶晶瑩批粿王公然偷情「吃人夠夠」！　見同遊片震驚
快訊／傻眼！PLG只打1場比賽　前NBA球星宣布離隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／高雄國二轉學生持球棒返校復仇！阿嬤全程陪同　家長恐慌

興達電廠爆炸嚇壞居民　台電「高擬真」演練天然氣外洩救災

台中驚見「啤酒路」！貨車艙門沒關緊…大量罐裝啤酒甩落地面

被誤當嫌犯！正妹主持人遭包圍「手機被拿走」　警道歉：符合規定

聯手史瓦帝尼防洗錢反資恐　調查局簽第63份協定深化國際合作

大姑遭夫「刀插胸口」遺體今相驗！她憔悴現身殯儀館　忍悲頻拭淚

快訊／連日豪雨！基隆暖暖「邊坡落石坍方」　道路封閉搶修

1家4口墾丁慶生變死別！26歲特斯拉爸撞水泥車亡...相驗結果曝

2車擦撞爆衝突！休旅男、機車男路口「釘孤枝」互毆　全進警局

兄妹在媽媽牌位前1死1活！哥哥醒來找葬儀社　涉殺人罪章遭起訴

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

獨／高雄國二轉學生持球棒返校復仇！阿嬤全程陪同　家長恐慌

興達電廠爆炸嚇壞居民　台電「高擬真」演練天然氣外洩救災

台中驚見「啤酒路」！貨車艙門沒關緊…大量罐裝啤酒甩落地面

被誤當嫌犯！正妹主持人遭包圍「手機被拿走」　警道歉：符合規定

聯手史瓦帝尼防洗錢反資恐　調查局簽第63份協定深化國際合作

大姑遭夫「刀插胸口」遺體今相驗！她憔悴現身殯儀館　忍悲頻拭淚

快訊／連日豪雨！基隆暖暖「邊坡落石坍方」　道路封閉搶修

1家4口墾丁慶生變死別！26歲特斯拉爸撞水泥車亡...相驗結果曝

2車擦撞爆衝突！休旅男、機車男路口「釘孤枝」互毆　全進警局

兄妹在媽媽牌位前1死1活！哥哥醒來找葬儀社　涉殺人罪章遭起訴

就順其自然吧！宋家豪返台談WBC目標　動刀復出後更珍惜每次登板

陳傑憲、戶鄉翔征吐對戰心境　《冠軍之路》1月1日上映

高市早苗：如果台海衝突　日本不排除「行使集體自衛權」

陽明10月營收月減9.67%、年減39.27%　估農曆年前中美線貨量增

林承飛不行使FA！桃猿3年約含激勵獎金　月薪上看50萬

獨／高雄國二轉學生持球棒返校復仇！阿嬤全程陪同　家長恐慌

太子集團「現在抓到的都是人頭老闆！」　律師：幕後掌門人很難抓

開車族注意！　汽油下周估最多調降0.2元

沖繩首爾9999元超搶手！旅展「萬元有找」懶人包　玩離島買1送1

誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起

蔣欣節食：怕別人覺得我醜　「在父母面前演吃飽」淚崩了

社會熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

即／國3小貨車追撞大貨車　2死1傷畫面曝

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

Andy遭提告2罪「感到相當心寒」　家寧媽未聲請再議不起訴確定

豪宅管委會通知檢方要查　太子集團藏豪車先衝君悅

太子集團層峰淫亂內幕曝　台灣正妹海量輸出性服務

父留鐵皮工廠改建大樓　補償金引爆殺機

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

航空淫狼指侵學姐「摸到了」判決結果曝

涉153次不當管教！彰化幼兒園女師求復職敗訴　暴行曝光

即／太子集團「豪宅管家」30萬交保　北檢將提抗告

更多熱門

相關新聞

「10籠雞蛋」噴出！北車前灑滿地畫面曝

「10籠雞蛋」噴出！北車前灑滿地畫面曝

北市中正區忠孝西路上，在7日上午11時許，傳出一台自小貨車載送雞蛋，從南陽街右轉忠孝西路一段，但是因為車門沒關緊，導致車上10籠的雞蛋幾乎碎散滿地，所幸無人受傷，也立刻通知相關單位進行整理。

《頭文字D》輪椅版！阿北街頭狂飆還殺彎慘了

《頭文字D》輪椅版！阿北街頭狂飆還殺彎慘了

黃仁勳參訪台積電　黃偉哲：有台南好物

黃仁勳參訪台積電　黃偉哲：有台南好物

馬斯克：特斯拉可能自建晶圓廠

馬斯克：特斯拉可能自建晶圓廠

父留鐵皮工廠改建大樓　補償金引爆殺機

父留鐵皮工廠改建大樓　補償金引爆殺機

關鍵字：

恆春車禍特斯拉交通事故新北男子悲劇影音

讀者迴響

熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面