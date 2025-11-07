狠砍姊妹1死1傷關鍵曝！父留鐵皮工廠改建大樓　補償金引爆殺機

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區昨天（6日）下午，三和路一段一處高級社區住宅，發生一起因千萬家產分配問題，引發弟弟持刀揮砍姊、妹，導致姊姊胸口中刀送醫不治，而妹妹則全身多處刀傷，經治療仍住院觀察。鄰居表示，這家人當初在該處經營電子材料工廠，原地改建就住在該社區最頂樓；沒料到因家產問題引起悲劇。

▲陳男發現沒被告知下，母親千萬家產被信託，憤而持刀殺胞姊妹。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，涉嫌殺害胞姊、妹的60歲陳姓男子，在三重三和路一段與父親經營電子機械代工，10多年前與建商協議原地重建，就將原來鐵皮工廠改建成社區大樓，陳家分得23樓2戶房屋以及補償金，一戶由陳男繼承，另一戶則由嫁到美國的姊姊，以及仍未結婚的妹妹持有，父母則由陳男與妹妹輪流照顧。

▲陳男遭妻子阻止，胞妹趁隙躲至1樓會議室。（圖／記者陸運陞攝）

陳父過世後，陳母則選擇與退休的陳男同住，住在隔壁的妹妹有空也會來探望、照顧。昨天陳男從母親口中得知，有1000萬現金由母親及胞姊、妹3人共同信託，陳男認為沒被告知不受尊重，憤而前往找剛回國姊姊質問，雙方爭論10多分鐘後，陳男返回住處，持廚刀再找姊姊理論，一氣之下砍殺姊姊及妹妹。

陳男發瘋似砍殺家人，妻子則連忙上前阻止，妹妹才趁奪門而出，搭電梯躲在1樓社區會議室，待警方獲報出現才躲過一劫。警方隨即將陳男逮捕，並查扣兇刀1把，隨後帶回警局，警詢時，陳男坦承因一時衝動才犯案，感到非常懊悔，今早（7日）警方依殺人、傷害罪將陳男移送新北地檢署偵辦。

▲陳妻為了勸阻陳男也遭劃傷，在醫院坐地痛哭。（圖／記者陳以昇翻攝）