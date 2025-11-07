　
社會 社會焦點 保障人權

狠砍姊妹1死1傷關鍵曝！父留鐵皮工廠改建大樓　補償金引爆殺機

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區昨天（6日）下午，三和路一段一處高級社區住宅，發生一起因千萬家產分配問題，引發弟弟持刀揮砍姊、妹，導致姊姊胸口中刀送醫不治，而妹妹則全身多處刀傷，經治療仍住院觀察。鄰居表示，這家人當初在該處經營電子材料工廠，原地改建就住在該社區最頂樓；沒料到因家產問題引起悲劇。

▲陳男發現沒被告知下，母親千萬家產被信託，憤而持刀殺胞姊妹。（圖／記者陸運陞攝）

▲陳男發現沒被告知下，母親千萬家產被信託,憤而持刀殺胞姊妹。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，涉嫌殺害胞姊、妹的60歲陳姓男子，在三重三和路一段與父親經營電子機械代工，10多年前與建商協議原地重建，就將原來鐵皮工廠改建成社區大樓，陳家分得23樓2戶房屋以及補償金，一戶由陳男繼承，另一戶則由嫁到美國的姊姊，以及仍未結婚的妹妹持有，父母則由陳男與妹妹輪流照顧。

▲陳男發現沒被告知下，母親千萬家產被信託，憤而持刀殺胞姊妹。（圖／記者陸運陞攝）

▲陳男遭妻子阻止，胞妹趁隙躲至1樓會議室。（圖／記者陸運陞攝）

陳父過世後，陳母則選擇與退休的陳男同住，住在隔壁的妹妹有空也會來探望、照顧。昨天陳男從母親口中得知，有1000萬現金由母親及胞姊、妹3人共同信託，陳男認為沒被告知不受尊重，憤而前往找剛回國姊姊質問，雙方爭論10多分鐘後，陳男返回住處，持廚刀再找姊姊理論，一氣之下砍殺姊姊及妹妹。

陳男發瘋似砍殺家人，妻子則連忙上前阻止，妹妹才趁奪門而出，搭電梯躲在1樓社區會議室，待警方獲報出現才躲過一劫。警方隨即將陳男逮捕，並查扣兇刀1把，隨後帶回警局，警詢時，陳男坦承因一時衝動才犯案，感到非常懊悔，今早（7日）警方依殺人、傷害罪將陳男移送新北地檢署偵辦。

▲新北市三重區弟弟殺姊妹，妻勸架也受傷，在醫院坐地痛哭。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳妻為了勸阻陳男也遭劃傷，在醫院坐地痛哭。（圖／記者陳以昇翻攝）

好端端被建商挖倒　雙北受災屋「1棟還在協調」

好端端被建商挖倒　雙北受災屋「1棟還在協調」

近3年雙北共發生3起嚴重的建案工地鄰損意外，其中，中山區「基泰大直」、三重「莘聖沐光居」都預計將與倒塌的受災戶一同重建，擴大基地。而另一起三重區「玖長匯比壽」與受災戶公寓中間隔著1棟中古大樓，無法合併，因此受災戶棟獨自申請危老重建。

整棟歪到靠別人家！三重「傾斜公寓」通過危老　住戶嘆：因禍得福

整棟歪到靠別人家！三重「傾斜公寓」通過危老　住戶嘆：因禍得福

台中女夜間開車恍神　撞分隔島四輪朝天

台中女夜間開車恍神　撞分隔島四輪朝天

砍傷小提琴家害影響演藝　判刑1年6月定讞

砍傷小提琴家害影響演藝　判刑1年6月定讞

豬市解封衝116元天價　彰化肉品市場發紅包

豬市解封衝116元天價　彰化肉品市場發紅包

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

