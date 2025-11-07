《頭文字D》輪椅版！阿北街頭狂飆還殺彎慘了　警曝2違規要開罰

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣草屯鎮1名中年男子5日乘坐改裝的電動輪椅，在大馬路上高速行駛，過彎也難不倒他，有民眾將行車記錄器PO網，笑稱「阿北有夠窺賊（Crazy諧音梗）」，也有人擔心阿伯安危，建議應該加裝方向燈。警方指出，電動輪椅改裝與未走在人行道，可依法開罰，若查證屬實將會製單舉發。

▲草屯市區出現1名中年男子乘坐改裝電動輪椅狂飆。（圖／翻攝「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」臉書粉專）

網友以「阿北直接給我在大馬路上飆輪椅有夠窺賊」為題，將影片PO網，只見1名中年男子操控改裝電動輪椅，在道路上快速疾駛，一路飆到敦和路，遇到紅燈才停下。

其他網友看到阿伯坐著輪椅狂飆，紛紛加上背景音樂惡搞，包括知名動漫《頭文字D》主題曲之一「Deja Vu」、遊戲《跑跑卡丁車》經典音樂等，讚嘆阿伯「車技高超」，點讚數達到1萬；但也有人認為，阿伯舉動並不妥，建議要在輪椅加裝方向燈，否則轉彎時很危險。

南投草屯警分局表示，針對本起市區出現疑似電動輪椅飆速，電動輪椅改裝以及輪椅未在人行道上使用，已違反道交條例第32條之1、第78條第1項第2款規定，可處1200元至3600元與500元的罰鍰。