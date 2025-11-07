12包太空包掉落匣道「瞬間封路」　大貨車釀禍最高可罰1萬8

▲國2大竹交流道匝道今天上午11時許散落大量太空包，國道一隊據報到場處理。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛滿載太空包大貨車今天上午行經國道2號大竹交流道匝道時，疑似未捆牢貨物導致散落匝道上，體積碩大的太空包幾乎佔滿匝道；國道一隊據報後到場處理，找來吊車吊運總數為12個太空包，所幸事故並未波及其他車輛，大貨車程姓司機坦承貨物可能未綁牢肇事，事故現場於中午12時23分排除，恢復正常通行，國道一隊將依道路交通管理處罰條例處汽車駕駛人3千元以上1萬8000元以下罰鍰，警方已依法製單舉發。

▲國2大竹交流道匝道今天上午大貨車散落大量太空包，警方找來吊車協助搬運。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，大隊勤務指揮中心上午10時54分許接獲通報，國道2號東向大竹交流道東往北匝道有大量太空包掉落，立即調派巡邏車到場處理，並通知工務段協助。

國道一隊調查，58歲程姓男子駕駛大貨車載運太空包，行經國道2號東向大竹交流道東往北匝道，疑似載運太空包未綑紮牢固，導致車輛在過彎時車上12個太空包掉落匝道上，所幸未波及其他車輛，現場找來吊車協助載運太空包，約在中午12時23分完成排除。

▲國2大竹交流道匝道今天上午大貨車散落大量太空包，吊車搬運太空包。（圖／國道一隊提供）

國道警方依違反道路交通管理處罰條例對汽車駕駛人處3千元以上1萬8000元以下罰鍰，警方已依法製單舉發；國道一隊呼籲，用路人駕駛車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全。