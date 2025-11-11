　
    • 　
>
政治

高雄市議會審明年度總預算爆衝突！藍議員控遭議長隨扈攻擊喊告

▲▼高雄市議會審明年度總預算爆衝突！藍議員控遭綠隨扈攻擊喊告。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議會藍綠議員為明年度總預算交付爆推擠衝突。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會今（11）日進行高雄市府交付115年度總預算及預算交付審查等議程，但在所有局處官員、議員都還在議場討論時，高雄市長陳其邁在報告預算後離席，引發國民黨議員不滿。在要進行預算案交付階段，藍營議員上前霸佔主席台，藍綠爆發拉扯衝突，場面一度混亂，也讓明年度總預算案交付停擺。

高雄市議會今日議程為高雄市府交付115年度總預算及預算交付審查等議程，但國民黨議員不滿陳其邁市長在報告完後就逕自離開，不尊重議會。

▲▼高雄市議會審明年度總預算爆衝突！藍議員控遭綠隨扈攻擊喊告。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁在報告完總預算案後離場，引發藍營不滿。（圖／記者賴文萱攝）

國民黨議員白喬茵痛批，預算還在交付中，陳其邁市長竟然不見人影，藐視議會到這種程度，原來官員之前在備詢時敢屢屢囂張挑釁一票一票選出來的民意代表，甚至發新聞稿抹黑議員，都是陳其邁市長親自調教的。

在宣讀議案交付審查階段，藍營不滿民進黨議員議員鄭孟洳提出暫停討論，隨後湧上主席台前，包圍議長康裕成並霸占主席台，高聲大喊「震怒的市長，囂張的官」、「市府擺爛、市民心寒」。在場綠營議員鄭孟洳、李喬如等人則隨即上前，藍綠爆發衝突，不斷拉扯。

▲▼高雄市議會審明年度總預算爆衝突！藍議員控遭綠隨扈攻擊喊告。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼藍綠議員為交付明年度總預算案爆衝突。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市議會審明年度總預算爆衝突！藍議員控遭綠隨扈攻擊喊告。（圖／記者賴文萱攝）

藍營控訴，高雄市政府針對被踢爆大坪頂瀝青山，過程簡直是違法亂紀，自創名詞，甚至還玩起文字遊戲，顛倒黑白，痛罵市府沒出息。

其中，國民黨議員邱于軒指控，康裕成的隨扈進入議事廳對她狂壓推擠，她憤怒質疑，隨扈憑什麼可以進來？即便當時議事休息，隨扈也不能進來攻擊議員，更揚言要去提告。 另外，國民黨議員陳美雅也在衝突第一線受傷，她脫下外套、秀出手臂，直言因被綠營議員用力拉扯，導致她手臂整個瘀青。

民進黨議員黃文益、邱俊憲、林智鴻、簡煥宗、江瑞鴻等人則拿著手舉牌，回嗆藍營「交付審查才是負責」、「實質審查守護建設」、「不審預算、薪水小偷」、「國民黨團別扯後腿」。隨後在綠營議員的護送下，議長康裕成離席，交付明年度總預算案也就此暫停。

國民黨團嚴正聲明：在高雄市政府未依中央補助現況重編預算、未依法解決土石方問題、未向議會及遭攻擊議員公開道歉之前，國民黨團拒絕任何預算交付審查！

高雄市議會民進黨團總召江瑞鴻則表示，陳其邁市長本人早已依法親自向議會進行總預算報告並接受質詢，展現對議會的尊重與對市政的負責態度。今日議程在市長報告完後，依慣例是針對提案局處進行交付審查，市府團隊全程依法列席、程序完備，國民黨團卻刻意混淆事實、製造對立，實屬惡意操作。

高雄市議會民進黨團最後呼籲，國民黨團應立即停止惡意杯葛、回歸理性問政，讓議會重回正常軌道。高雄市民要的是建設與進步，不是藍營的鬧劇與政治算計。

11/09 全台詐欺最新數據

399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳其邁挺蘇巧慧選新北　藍：賴清德頭痛了

陳其邁挺蘇巧慧選新北　藍：賴清德頭痛了

高雄市長陳其邁昨日於臉書粉專貼出與綠委蘇巧慧過去於立法院同時擔任同事的合照，力挺蘇巧慧競選新北市長，蘇巧慧則回應，陳其邁是她非常尊敬「政治上的學長」，高雄進步得非常快，未來希望能學習，讓新北有活力、進步力及創造力。欲參選2026內湖南港市議員的國民黨前青年部主任陳冠安表示，不僅意味著陳其邁跨出高雄，更具有跨出派系的政治意義，也讓人想起當年讓賴清德頭痛的「英蘇同盟」。

心繫選區憂颱風釀災　邱議瑩搶頭香登記高雄市長初選

心繫選區憂颱風釀災　邱議瑩搶頭香登記高雄市長初選

陳其邁發文力挺選新北市長　蘇巧慧感謝但對這事有意見

陳其邁發文力挺選新北市長　蘇巧慧感謝但對這事有意見

即／台中男水果刀刺友「臟器外露」送醫

即／台中男水果刀刺友「臟器外露」送醫

正妹主持人遭包圍「手機被拿走」　警道歉：符合規定

正妹主持人遭包圍「手機被拿走」　警道歉：符合規定

