高雄市議會審明年度總預算爆衝突！藍議員控遭議長隨扈攻擊喊告

▲高雄市議會藍綠議員為明年度總預算交付爆推擠衝突。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會今（11）日進行高雄市府交付115年度總預算及預算交付審查等議程，但在所有局處官員、議員都還在議場討論時，高雄市長陳其邁在報告預算後離席，引發國民黨議員不滿。在要進行預算案交付階段，藍營議員上前霸佔主席台，藍綠爆發拉扯衝突，場面一度混亂，也讓明年度總預算案交付停擺。

高雄市議會今日議程為高雄市府交付115年度總預算及預算交付審查等議程，但國民黨議員不滿陳其邁市長在報告完後就逕自離開，不尊重議會。

▲陳其邁在報告完總預算案後離場，引發藍營不滿。（圖／記者賴文萱攝）

國民黨議員白喬茵痛批，預算還在交付中，陳其邁市長竟然不見人影，藐視議會到這種程度，原來官員之前在備詢時敢屢屢囂張挑釁一票一票選出來的民意代表，甚至發新聞稿抹黑議員，都是陳其邁市長親自調教的。

在宣讀議案交付審查階段，藍營不滿民進黨議員議員鄭孟洳提出暫停討論，隨後湧上主席台前，包圍議長康裕成並霸占主席台，高聲大喊「震怒的市長，囂張的官」、「市府擺爛、市民心寒」。在場綠營議員鄭孟洳、李喬如等人則隨即上前，藍綠爆發衝突，不斷拉扯。

▲▼藍綠議員為交付明年度總預算案爆衝突。（圖／記者賴文萱攝）

藍營控訴，高雄市政府針對被踢爆大坪頂瀝青山，過程簡直是違法亂紀，自創名詞，甚至還玩起文字遊戲，顛倒黑白，痛罵市府沒出息。

其中，國民黨議員邱于軒指控，康裕成的隨扈進入議事廳對她狂壓推擠，她憤怒質疑，隨扈憑什麼可以進來？即便當時議事休息，隨扈也不能進來攻擊議員，更揚言要去提告。 另外，國民黨議員陳美雅也在衝突第一線受傷，她脫下外套、秀出手臂，直言因被綠營議員用力拉扯，導致她手臂整個瘀青。

民進黨議員黃文益、邱俊憲、林智鴻、簡煥宗、江瑞鴻等人則拿著手舉牌，回嗆藍營「交付審查才是負責」、「實質審查守護建設」、「不審預算、薪水小偷」、「國民黨團別扯後腿」。隨後在綠營議員的護送下，議長康裕成離席，交付明年度總預算案也就此暫停。

國民黨團嚴正聲明：在高雄市政府未依中央補助現況重編預算、未依法解決土石方問題、未向議會及遭攻擊議員公開道歉之前，國民黨團拒絕任何預算交付審查！

高雄市議會民進黨團總召江瑞鴻則表示，陳其邁市長本人早已依法親自向議會進行總預算報告並接受質詢，展現對議會的尊重與對市政的負責態度。今日議程在市長報告完後，依慣例是針對提案局處進行交付審查，市府團隊全程依法列席、程序完備，國民黨團卻刻意混淆事實、製造對立，實屬惡意操作。

高雄市議會民進黨團最後呼籲，國民黨團應立即停止惡意杯葛、回歸理性問政，讓議會重回正常軌道。高雄市民要的是建設與進步，不是藍營的鬧劇與政治算計。