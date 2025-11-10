陳其邁挺蘇巧慧選新北　陳冠安提「英蘇同盟」：賴清德頭痛了

▲高雄市長陳其邁發文力挺民進黨立委蘇巧慧選新北市長。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

記者鄭佩玟／台北報導

高雄市長陳其邁昨日於臉書粉專貼出與綠委蘇巧慧過去於立法院同時擔任同事的合照，力挺蘇巧慧競選新北市長，蘇巧慧則回應，陳其邁是她非常尊敬「政治上的學長」，高雄進步得非常快，未來希望能學習，讓新北有活力、進步力及創造力。欲參選2026內湖南港市議員的國民黨前青年部主任陳冠安表示，不僅意味著陳其邁跨出高雄，更具有跨出派系的政治意義，也讓人想起當年讓賴清德頭痛的「英蘇同盟」。

陳冠安指出，如今陳其邁的輔選版圖更跨出高雄，挺進新北，助陣蘇巧慧，而總統賴清德礙於總統與黨主席身分，無法在檯面上為人助陣，另一方面，賴的支持率仍在三成多徘徊，尚未從大罷免失利中恢復，也並非票房良藥。他認為，賴清德的戰略低潮期，讓陳其邁儼然成為綠營最具號召力的「最大母雞」，讓暖男得以在黨內獲得更大的話語權與人脈積累。

陳冠安分析，事實上，陳其邁力挺蘇巧慧，不僅意味著跨出高雄，更具有跨出派系的政治意義，「英系大阿哥與蘇系大師姊的結盟，猶如蔡英文與蘇貞昌聯盟的再現，也讓人想起當年讓賴清德頭痛的『英蘇同盟』。」蘇系原與新系關係友好，曾有「新蘇連」之稱，但2019年蔡賴對決後，蘇明確倒向蔡英文，兩人從此緊密合作，蘇系也逐漸轉向英系陣營；因此，他認為，這次陳其邁助陣蘇巧慧，不只是拉抬氣勢，更像是宣告「英蘇合體」再現，「至於是否意在抗衡賴清德？」

不過，陳冠安也諷刺，是與不是，都不甚重要，因為對賴而言，英蘇結盟的存在，本身就芒刺在背、如鯁在喉。