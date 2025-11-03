女立委議場亂鬥出庭續吵　陳玉珍挨告願談和：不要增加法院負擔

記者黃哲民／台北報導

陳玉珍等5名在野陣營女立委，被控去年（2024年）底，在立法院議場內對林宜瑾、陳培瑜2位民進黨女立委動粗，涉犯重傷害未遂、傷害等罪嫌，台北地院今（3日）審理，陳5人均辯稱為救人而抬人、沒打人或踹人，陳並聲請重新勘驗事發影片證明對方說謊，但她願試談和解，「不要增加法院負擔」。

▲朝野女立委議場亂鬥案，被告陳玉珍（右）、翁曉玲（左）3日到台北地院出庭，受訪重申無傷害林宜瑾、陳培瑜的犯意，希望和解落幕不增加法院負擔。（圖／記者黃哲民攝）

陳玉珍開完庭受訪說，法院有很多重要案子要審理，例如猖獗的詐騙案，立法院的衝突應回歸內部紀律委員會處理，立委要努力減輕法院負擔，不同黨立委只是政治立場不同、但不是仇人，不會故意傷害，重新勘驗依程序進行。

翁曉玲開完庭重申絕無傷害林宜瑾、陳培瑜的意圖，當時只想順利開會，出於保護大家人身安全，很怕2位倒地者遭踩踏，想扶2人起來，和解決定權仍在對方2人，希望本案順利圓滿結束。邱若華與林憶君庭訊很少說話，開完庭不受訪，和徐巧芯分別離開。

▲民進黨立委林宜瑾（左）、陳培瑜（右）先前到台北地院出庭，受訪喊話陳玉珍等人誠實面對自身暴行與司法。（資料照／記者黃哲民攝）

立法院去年12月20日上午，開會表決《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》等修正案，朝野立委都派女將爭搶主席台，林宜瑾與陳培瑜緊抓主席台桌緣趴著不退讓，先後遭外號「金門坦克」的國民黨立委陳玉珍抱走或拽開。

林宜瑾與陳培瑜倒地掛彩，提起本件自訴指控陳玉珍對她們又拉又摔，還穿鋼頭鞋踹傷她們，而國民黨立委翁曉玲、邱若華、徐巧芯及台灣民眾黨立委林憶君，分別從旁協助壓制她們、任由陳玉珍攻擊，5人均涉犯重傷害未遂、傷害等罪嫌。

北院今年（2025年）6月勘驗事發時6段媒體或綠營拍攝影片，林宜瑾與陳培瑜親自出庭，法官與雙方律師估算陳玉珍踹林2人共9腳，5被告立委當時都沒出庭，今為更換法官後更新程序首度開庭。

陳玉珍等5名被告今都到場，均辯稱事發當下因陳玉珍遭陳培瑜跌坐壓住身體、糾纏難分，後方還有其他立委想衝撞擠入，2人恐被踩踏，陳培瑜不肯聽勸起身，於是一起抬起她，遠離滿布傾倒椅子、碎玻璃等障礙物的危險地點，是保護對方而非傷害對方。

陳玉珍並聲請重新勘驗影片，主張前次勘驗記載不確實，「我是當事人，最清楚影像前因後果」，徐巧芯與翁曉玲附和，林宜瑾與陳培瑜今沒出庭，委任律師主張沒道理重新勘驗，既浪費司法資源，也不尊重2位自訴人。

法官要求委任律師具狀詳述，5被告本案哪個行為涉及何種罪名，另訊問陳玉珍重新勘驗，是要證明自訴人指控不實，還是確有客觀行為，但主張正當防衛或緊急避難？陳玉珍堅稱前次勘驗過於片斷、對方刻意誤導，她可提出不同角度影片還原真相，證明對方說謊。

由於林宜瑾事發當下就到場外療傷，陳玉珍5被告今矛頭都對準陳培瑜，法官想整理不爭執的客觀事實，例如當天立院是否審理「爭議法案」引發雙方「肢體衝突」，陳玉珍等人幾乎字字有意見，妳一言我一語指責對方「擅自破壞門窗」、「非法闖入議場」等。

法官猶如狂風暴雨中操舟前進，努力不被吹偏，委任律師也主張對方離題、跟本案無關，但拗不過陳玉珍等人連是否傳喚林宜瑾、陳培瑜作證都反對，法官儘量折衷雙方意見，費勁結束這一段菜市場般地七嘴八舌，再問雙方有無和解意願。

委任律師說林宜瑾、陳培瑜目前不想談，若陳玉珍等人提出方案，可代為轉達。陳玉珍說有意願、希望由法官主導閉門協商，她曾當面向林宜瑾、陳培瑜表達談和，認為本案是政治爭議、應由立院紀律委員會處理，不必增加法院負擔。

翁曉玲、邱若華與林憶君表示若對方有意願，再來談看看，唯獨徐巧芯毫無意願。法官諭知明年（2026年）1月19日下午重新勘驗影片，請雙方本人都到庭，希望一次搞定，待合議庭評議決定傳喚哪幾位證人，暫定明年3月初續審。