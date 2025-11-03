　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女立委議場亂鬥出庭續吵　陳玉珍挨告願談和：不要增加法院負擔

記者黃哲民／台北報導

陳玉珍等5名在野陣營女立委，被控去年（2024年）底，在立法院議場內對林宜瑾、陳培瑜2位民進黨女立委動粗，涉犯重傷害未遂、傷害等罪嫌，台北地院今（3日）審理，陳5人均辯稱為救人而抬人、沒打人或踹人，陳並聲請重新勘驗事發影片證明對方說謊，但她願試談和解，「不要增加法院負擔」。

▲▼朝野女立委議場亂鬥案，被告陳玉珍（右）、（翁曉玲）3日到台北地院出庭，受訪重申無傷害犯意，希望和解落幕不增加法院負擔。（圖／記者黃哲民攝）

▲朝野女立委議場亂鬥案，被告陳玉珍（右）、翁曉玲（左）3日到台北地院出庭，受訪重申無傷害林宜瑾、陳培瑜的犯意，希望和解落幕不增加法院負擔。（圖／記者黃哲民攝）

陳玉珍開完庭受訪說，法院有很多重要案子要審理，例如猖獗的詐騙案，立法院的衝突應回歸內部紀律委員會處理，立委要努力減輕法院負擔，不同黨立委只是政治立場不同、但不是仇人，不會故意傷害，重新勘驗依程序進行。

翁曉玲開完庭重申絕無傷害林宜瑾、陳培瑜的意圖，當時只想順利開會，出於保護大家人身安全，很怕2位倒地者遭踩踏，想扶2人起來，和解決定權仍在對方2人，希望本案順利圓滿結束。邱若華與林憶君庭訊很少說話，開完庭不受訪，和徐巧芯分別離開。

▲▼民進黨立委林宜瑾（左）、陳培瑜（右）控告國民黨立委陳玉珍等人共涉重傷害未遂等罪嫌，今（23日）到台北地院出庭，喊話對方誠實面對自身暴行與司法。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨立委林宜瑾（左）、陳培瑜（右）先前到台北地院出庭，受訪喊話陳玉珍等人誠實面對自身暴行與司法。（資料照／記者黃哲民攝）

立法院去年12月20日上午，開會表決《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》等修正案，朝野立委都派女將爭搶主席台，林宜瑾與陳培瑜緊抓主席台桌緣趴著不退讓，先後遭外號「金門坦克」的國民黨立委陳玉珍抱走或拽開。

林宜瑾與陳培瑜倒地掛彩，提起本件自訴指控陳玉珍對她們又拉又摔，還穿鋼頭鞋踹傷她們，而國民黨立委翁曉玲、邱若華、徐巧芯及台灣民眾黨立委林憶君，分別從旁協助壓制她們、任由陳玉珍攻擊，5人均涉犯重傷害未遂、傷害等罪嫌。

北院今年（2025年）6月勘驗事發時6段媒體或綠營拍攝影片，林宜瑾與陳培瑜親自出庭，法官與雙方律師估算陳玉珍踹林2人共9腳，5被告立委當時都沒出庭，今為更換法官後更新程序首度開庭。

陳玉珍等5名被告今都到場，均辯稱事發當下因陳玉珍遭陳培瑜跌坐壓住身體、糾纏難分，後方還有其他立委想衝撞擠入，2人恐被踩踏，陳培瑜不肯聽勸起身，於是一起抬起她，遠離滿布傾倒椅子、碎玻璃等障礙物的危險地點，是保護對方而非傷害對方。

陳玉珍並聲請重新勘驗影片，主張前次勘驗記載不確實，「我是當事人，最清楚影像前因後果」，徐巧芯與翁曉玲附和，林宜瑾與陳培瑜今沒出庭，委任律師主張沒道理重新勘驗，既浪費司法資源，也不尊重2位自訴人。

法官要求委任律師具狀詳述，5被告本案哪個行為涉及何種罪名，另訊問陳玉珍重新勘驗，是要證明自訴人指控不實，還是確有客觀行為，但主張正當防衛或緊急避難？陳玉珍堅稱前次勘驗過於片斷、對方刻意誤導，她可提出不同角度影片還原真相，證明對方說謊。

由於林宜瑾事發當下就到場外療傷，陳玉珍5被告今矛頭都對準陳培瑜，法官想整理不爭執的客觀事實，例如當天立院是否審理「爭議法案」引發雙方「肢體衝突」，陳玉珍等人幾乎字字有意見，妳一言我一語指責對方「擅自破壞門窗」、「非法闖入議場」等。

法官猶如狂風暴雨中操舟前進，努力不被吹偏，委任律師也主張對方離題、跟本案無關，但拗不過陳玉珍等人連是否傳喚林宜瑾、陳培瑜作證都反對，法官儘量折衷雙方意見，費勁結束這一段菜市場般地七嘴八舌，再問雙方有無和解意願。

委任律師說林宜瑾、陳培瑜目前不想談，若陳玉珍等人提出方案，可代為轉達。陳玉珍說有意願、希望由法官主導閉門協商，她曾當面向林宜瑾、陳培瑜表達談和，認為本案是政治爭議、應由立院紀律委員會處理，不必增加法院負擔。

翁曉玲、邱若華與林憶君表示若對方有意願，再來談看看，唯獨徐巧芯毫無意願。法官諭知明年（2026年）1月19日下午重新勘驗影片，請雙方本人都到庭，希望一次搞定，待合議庭評議決定傳喚哪幾位證人，暫定明年3月初續審。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國道重大車禍　8車追撞！女當場斷氣
黃子鵬今年自由市場最大咖！行使FA轉隊費破千萬
最帥武僧心臟被爆挖給李連杰！他62歲回春…泳池裸上身拍片自清
台鐵奪命意外！男闖軌道遭「兩列車連撞」當場慘死
才說要退休！最高法院法官周盈文突「腦出血昏倒」
快訊／台中母女睡夢中被燒死　變態男控女房東賣「無良保險」
快訊／黃子鵬本季行使FA第一人！樂天球團證實已獲通知送件
妻驚醒「尪不見」！竟是衝出門縱火...前房東母女慘雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

信義區豪宅雙屍案新發展　創投CEO與清秀女藥頭「極樂關係」曝

快訊／國道五楊高架8車2次連環撞　女駕駛下車被撞無生命跡象

倒車誤踩油門！男「連撞4重機又撞燈桿」　現場畫面曝光

台鐵南靖段奪命意外！男闖軌道遭「兩列車連撞」　當場慘死

女立委議場亂鬥出庭續吵　陳玉珍挨告願談和：不要增加法院負擔

快訊／變態男燒死母女拒認縱火　控女房東賣「無良保險」吃人夠夠

才說要退休！最高法院法官周盈文突「腦出血昏倒」　急送台大開刀

快訊／信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

妻驚醒「尪不見」！變態男失蹤竟夜衝縱火　前房東母女慘雙亡

快訊／新北男跟家人要錢不成　4樓墜落撞雨遮送醫

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

信義區豪宅雙屍案新發展　創投CEO與清秀女藥頭「極樂關係」曝

快訊／國道五楊高架8車2次連環撞　女駕駛下車被撞無生命跡象

倒車誤踩油門！男「連撞4重機又撞燈桿」　現場畫面曝光

台鐵南靖段奪命意外！男闖軌道遭「兩列車連撞」　當場慘死

女立委議場亂鬥出庭續吵　陳玉珍挨告願談和：不要增加法院負擔

快訊／變態男燒死母女拒認縱火　控女房東賣「無良保險」吃人夠夠

才說要退休！最高法院法官周盈文突「腦出血昏倒」　急送台大開刀

快訊／信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

妻驚醒「尪不見」！變態男失蹤竟夜衝縱火　前房東母女慘雙亡

快訊／新北男跟家人要錢不成　4樓墜落撞雨遮送醫

信義區豪宅雙屍案新發展　創投CEO與清秀女藥頭「極樂關係」曝

中工再轟寶佳「動機可議」　質疑「20億買股資金哪來？」

第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」　11／8雅集安平古堡

探索上新莊！新北推薦4處共融公園　親近自然、動靜皆宜

快訊／國道五楊高架8車2次連環撞　女駕駛下車被撞無生命跡象

Threads、IG出現假帳號　氣象署急澄清：已著手蒐證

《原子少年2》3帥登國際影視展！　赴東京驚呆外媒：So handsome

北市信義都更！緊鄰101、大巨蛋　

新北五股27戶「合力自拆」違建　 助污水接管終結抽水肥惡臭

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺爭取民進黨提名

【人體聯結車】阿伯扶3米樹苗危坐機車要被罰了

社會熱門新聞

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

鏟子超人變恐怖情人！挾持前女友拒捕獨自墜樓亡

快訊／台中工人大樓安裝冷氣　失足墜落當場慘死

高大成揭護理系女神猝逝有蹊蹺

超夯應召女「接客179次」！雞頭下場出爐

曾月入百萬！100分陸配雞來台　釀溺殺2幼女悲劇

即／17歲高二女學生惡火罹難　校方哀慟　

26歲台大醫畢業生　車禍頸椎骨折...親友深恐釀癱瘓

即／北市男突倒臥人行道　警到場已死亡

「鮑魚大亨」逃亡有人掩護　高院法官裁定造假露餡

婦撿浪貓闖斑馬線遭2機車撞飛亡　兒全程目睹

更多熱門

相關新聞

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

台北市信義區某豪宅25日發生雙屍命案，37歲陳姓創投CEO與25歲曾姓女子疑似施用毒品過量暴斃，檢警破解死者手機，查出陳男生前多次向藥頭購買大量毒品，甚至直接在豪宅內進行交易，經調閱監視畫面後鎖定1女2男涉嫌販毒，展開拘提移送台北地檢署複訊後，檢察官命蘇姓女嫌交保30萬元，鍾姓、謝姓男子各交保20萬、5萬元。

熟女騎YouBike叼菸蛇行　被搜出喪屍煙彈

熟女騎YouBike叼菸蛇行　被搜出喪屍煙彈

11/7有望解封豬肉宰運！「禁廚餘養豬」持續

11/7有望解封豬肉宰運！「禁廚餘養豬」持續

樂天桃猿封王遊行嗨翻桃園

樂天桃猿封王遊行嗨翻桃園

羅伯斯：多虧山本由伸看起來像好教練

羅伯斯：多虧山本由伸看起來像好教練

關鍵字：

立法院議場主席台選罷法大亂鬥重傷害自訴鋼頭鞋影音

讀者迴響

熱門新聞

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面