生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無照駕駛「汽車最高罰6萬、機車3.6萬」　交通部：明年上半年實施

▲里港警分局取締無照駕駛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲無照駕駛明年上半年將加重罰則。（資料圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

去年無照肇事奪走523條人命，威脅更勝酒駕。立法院日前三讀通過，加重無照駕駛重罰，機車最高罰3.6萬、汽車最高罰6萬，累犯計算期間由5年延長至10年，第2次祭最高罰，第3次加罰1.2萬元，累罰金額無上限。交通部表示，無照駕駛115年上半年加重罰則。

根據統計，113年無照駕駛仍有28萬5500件，遠高於酒駕的4萬8270件，而無照駕駛肇事去年更奪走523條人命，威脅更勝酒駕造成的160人死亡，宛如馬路上移動凶器，立法院10月28日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，提高汽、機車無照駕駛罰鍰，當場移置保管車輛且扣繳牌照，10年內3次以上累犯者罰鍰無上限加罰，車輛所有人比照駕駛人罰鍰處罰規定。

交通部今也宣布，無照駕駛預計115年上半年將加重罰則，其中首次無照駕駛，汽車駕駛罰鍰3.6萬元到6萬元、機車駕駛罰鍰1.8萬到3.6萬元。

▲▼無照駕駛重罰新制115年上半年上路 。（圖／交通部提供）

▲無照駕駛重罰新制115年上半年上路 。（圖／交通部提供）

另累犯累計期間由5年延長至10年，其中10年內2次無照駕駛者，大型車罰8萬元、汽車罰6萬元、機車罰3.6萬元；10年內3次以上無照駕駛者，大型車按前次違反金額加罰2.4萬元，汽、機車按前次違反金額加罰1.2萬元。

車輛部分，可當場移置保管車輛，必須扣繳牌照，其中初犯吊扣牌照3個月，10年內第2次累犯吊扣6個月，10年內3次以上累犯吊扣1年。

交通部表示，無照駕駛除了罰錢、移置保管車輛與扣繳牌照外，還會影響考照資格，其中無汽、機車駕駛執照者將禁考1至2年；駕照吊扣期間，駕駛車輛者，直接吊銷駕照，吊銷後禁考2年；肇事致人受傷者禁考2至4年；致人重傷或死亡者終身禁考。

11/03 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

無照駕駛罰款重罰交通部立法院肇事累犯

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

