國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美擴大關鍵礦產清單！銅、鈾等10種入列　降低對中依賴

▲▼川普。（圖／路透）

▲ 川普政府增列10項重要礦產。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府6日宣布擴大美國關鍵礦物清單，一口氣新增10項重要礦物資源，包括電動車及電網建設不可或缺的銅礦、用於煉鋼的冶金煤，以及核反應爐燃料鈾礦等戰略物資。

《路透》報導，美國內政部發布的關鍵礦產清單為聯邦政府投資決策和許可審批的重要指引，也有助華府制定更廣泛的礦產戰略，而新納入的礦物除銅、鈾、冶金煤以外，還包含硼、鉛、磷酸鹽、鉀鹽、錸、矽和銀等。

這份清單的戰略意義在於為華府確保國防、製造業和潔淨能源技術所需材料供應提供藍圖，內政部長伯格姆（Doug Burgum）說明，擴大後的清單提供明確且基於數據的路線圖，旨在減少對外國競爭對手的依賴，擴大國內生產，並釋放美國創新潛力。

美國最大銅礦生產商自由港麥克莫蘭公司（Freeport-McMoRan）今年曾稱，若銅被列為關鍵礦物，該公司每年可獲得逾5億美元稅收抵免，與2022年的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）有關。

該公司執行長奎克（Kathleen Quirk）3月時表示，「我們不是在尋求施捨，但若政府想鼓勵國內銅生產，重要的是要意識到美國礦物品位不如國際市場水準。」

冶金煤被納入清單則與川普對化石燃料的支持政策一致，中國今年對美國煤炭進口額外加徵15%關稅，近期部分美國冶金煤礦已因供應充足及對中出口減少而關閉。

磷酸鹽和鉀鹽是全球農作物生產的關鍵肥料成分，肥料協會執行長羅森布許（Corey Rosenbusch）指出，「這兩種礦物的穩定供應對填飽肚子和養活社區是絕對必要的。」事實上，鉀鹽曾名列2018年的原始清單，但在2022年更新時，磷酸鹽和鉀鹽都未被納入。

不過這項政策也引發環保團體反彈，地球正義行動組織（Earthjustice Action）的沃卡普（Cameron Walkup）批評，川普政府忽視經濟因素，違反法律，在未充分保護社區免受污染的情況下開綠燈批准相關項目，主張「我們應專注於真正的解決方案，快速擴大關鍵礦物再利用和負責任回收，並更新採礦法律」，以滿足供應鏈需求，而非優先考慮企業利潤。

國家礦業協會主席兼執行長諾蘭（Rich Nolan）表示，將繼續尋求擴大清單範圍，「確保美國在需要時擁有豐富國內資源」。中國目前主導全球多種關鍵礦物提煉市場，分析師認為，強化國內生產能力有助美國免受中國等競爭對手可能實施的供應衝擊或出口限制影響。

11/05 全台詐欺最新數據

美擴大關鍵礦產清單！銅、鈾等10種入列　降低對中依賴

