補充保費被罵到喊停！許美華嘆：為不到200億一次得罪480萬人

▲股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

針對衛福部規劃對股利、租金、利息等被動收入課徵健保補充保費，引發全民反彈，行政院昨（6）日火速宣布「暫緩實施」。科技專家許美華便發文，直嘆「民進黨執政團隊到底知不知道現在情勢有多險惡？為了一年不到200億，一次得罪480萬人，真的有夠白ㄔ」，忍不住酸「是嫌票太多嗎？」

許美華6日在貼文開頭笑說，「恭喜大家！那個被同溫層罵爆『敗票』，針對租金、利息、股利開刀的二代健保補充保費方案，被罵到喊停了。」但話鋒一轉，她也語重心長指出，民進黨執政團隊似乎沒有意識到現在政治情勢的險惡，「為了一年不到200億，一次得罪480萬人，真的有夠白ㄔ」、「是嫌票太多嗎？」她痛批，做任何政策前，不是都應評估成本效益嗎？

她也直白點出，「現在是生死存亡關頭，不要再亂開戰場得罪選民了。」喊話民進黨執政團隊不要再惹怒支持者了，「不要以為1450青鳥綠吱綠蟾蜍都是溫良恭儉讓，我們發瘋起來連自己都會怕！望沙包黨人周知！」

許美華也在留言處補充，她認為健保確實需要制度性改革，「但一定要跟社會大眾充分溝通說服，取得社會共識。」同時也要提高醫護待遇，可以跟提高保費一起做，才會讓人有感，知道多繳的保費去了哪裡。

貼文引發討論，「聽到時也是很生氣，政府不去調整濫用健保人士的醫藥費攤付比例，卻拿領股息的股民開刀」、「喜歡跟藍白溝通，卻不跟自己選民溝通」、「真的嫌票多，股票虧錢時，會退我錢嗎？到底在想什麼」、「開刀的對象超奇怪，真的原本就有很多股票ETF的本來就在繳了，針對的是股票不多的小資族。」