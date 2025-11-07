　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

補充保費被罵到喊停！許美華嘆：為不到200億一次得罪480萬人

▲▼台股今 (22) 日再度發動攻勢，一度大漲226點，再創歷史新高17428點，不料接近中午，行情卻出現急殺，一度下跌136點，終場以17096點做收，下跌105點，高低點相差362點，而且還爆出6千4百多億元的歷史新天量。（圖／記者湯興漢攝）

▲股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

針對衛福部規劃對股利、租金、利息等被動收入課徵健保補充保費，引發全民反彈，行政院昨（6）日火速宣布「暫緩實施」。科技專家許美華便發文，直嘆「民進黨執政團隊到底知不知道現在情勢有多險惡？為了一年不到200億，一次得罪480萬人，真的有夠白ㄔ」，忍不住酸「是嫌票太多嗎？」

許美華6日在貼文開頭笑說，「恭喜大家！那個被同溫層罵爆『敗票』，針對租金、利息、股利開刀的二代健保補充保費方案，被罵到喊停了。」但話鋒一轉，她也語重心長指出，民進黨執政團隊似乎沒有意識到現在政治情勢的險惡，「為了一年不到200億，一次得罪480萬人，真的有夠白ㄔ」、「是嫌票太多嗎？」她痛批，做任何政策前，不是都應評估成本效益嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也直白點出，「現在是生死存亡關頭，不要再亂開戰場得罪選民了。」喊話民進黨執政團隊不要再惹怒支持者了，「不要以為1450青鳥綠吱綠蟾蜍都是溫良恭儉讓，我們發瘋起來連自己都會怕！望沙包黨人周知！」

許美華也在留言處補充，她認為健保確實需要制度性改革，「但一定要跟社會大眾充分溝通說服，取得社會共識。」同時也要提高醫護待遇，可以跟提高保費一起做，才會讓人有感，知道多繳的保費去了哪裡。

貼文引發討論，「聽到時也是很生氣，政府不去調整濫用健保人士的醫藥費攤付比例，卻拿領股息的股民開刀」、「喜歡跟藍白溝通，卻不跟自己選民溝通」、「真的嫌票多，股票虧錢時，會退我錢嗎？到底在想什麼」、「開刀的對象超奇怪，真的原本就有很多股票ETF的本來就在繳了，針對的是股票不多的小資族。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
噁男公園強拉女清潔工逼口交...丟30元封口費　判決出爐
「全紅嬋」渾身是傷出賽　醫嘆：她有癱瘓風險
鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天
辰己涼介主動申請來台！　笑稱「粉絲一半是台灣人」
黃昏市場現搶購人潮！　主婦嗨翻：終於有新鮮豬肉
騙12歲女兒東京賣淫！　29歲生母疑「逃到台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每胎6萬、第4胎13萬！雲林生育補助創紀錄　12月公布新版

過度換氣恐慌症！中榮嘉義分院揭密胸悶呼吸急促成因

高雄本土登革熱+1！市場攤商發燒確診　484人匡列採檢足跡曝光

非洲豬瘟解禁恢復屠宰首日　桃市府關心供需價格聯合稽查

立冬豬價看漲3至5％　供應回穩！雲林肉品市場：春節前價格微漲

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

朋友出軌「會提醒／勸說／沉默？」　網給答案：名聲搞不好更慘

「美國高蛋白」竟是中國來的！奸商改標籤詐百萬　衛生局開罰

立冬進補黃昏市場現搶購人潮　主婦嗨翻：終於有新鮮豬肉可買

旅展機票「飛澳門799起、日韓萬元有找」　各航空優惠一次看

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

每胎6萬、第4胎13萬！雲林生育補助創紀錄　12月公布新版

過度換氣恐慌症！中榮嘉義分院揭密胸悶呼吸急促成因

高雄本土登革熱+1！市場攤商發燒確診　484人匡列採檢足跡曝光

非洲豬瘟解禁恢復屠宰首日　桃市府關心供需價格聯合稽查

立冬豬價看漲3至5％　供應回穩！雲林肉品市場：春節前價格微漲

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

朋友出軌「會提醒／勸說／沉默？」　網給答案：名聲搞不好更慘

「美國高蛋白」竟是中國來的！奸商改標籤詐百萬　衛生局開罰

立冬進補黃昏市場現搶購人潮　主婦嗨翻：終於有新鮮豬肉可買

旅展機票「飛澳門799起、日韓萬元有找」　各航空優惠一次看

噁爆！房子出租一年「發黑發臭」慘況曝光　馬桶長滿深黑尿垢

台南偏鄉36校配牙科診療設備創全國之冠！　公私協力守護孩子口腔健康

台電基隆區處超前部署防颱　預防性修樹、強化防汛護供電

「浮動票價制」收效！　攻城獅場邊席售票成長率達30％

烘手機恐怖真相！　實驗揭「吹出滿滿細菌」超噁畫面曝

Balenciaga香氛登台搶先開箱細節！10款香氣高級漸層、售價資訊一次看

每胎6萬、第4胎13萬！雲林生育補助創紀錄　12月公布新版

新人報到！石虎「捲心餅、平平、阿給」　動物園籲觀察須降低音量

朴子警前進校園防詐宣導　強化大學生防詐意識

赴韓購物更方便！台灣Pay、LINE Pay、全支付在韓國都能刷

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

生活熱門新聞

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

今「立冬」6禁忌一次看　3星座小心身體疾病

俗諺「立冬暖冬天冷」　氣象署解析：有一句有可信度

命理師點名「5生肖」：立冬後將發大財

鳳凰颱風明起影響台灣！　最快下週一海警、下週二陸警

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉奶粉　4歲童喝下肚腹瀉

補充保費改革　醫師：3類人才要多收費

更多熱門

相關新聞

開轟健保補充保費　Cheap：低能政策！

開轟健保補充保費　Cheap：低能政策！

衛福部研議健保補充保費三大改革方案，其中利息、股利、租金的補充保費改採年度結算制，引起一票民眾群起反彈。百萬網紅Cheap在臉書痛批這是「#低能政策」，直言政府腦筋動到股民身上，把平民當韭菜割，「健保沒錢就去找那些平常濫用健保的人啊！要不然去宗教、大財團找錢阿！一些廟宇富得流油都沒在繳稅的，把歪腦筋動到股市的韭菜幹嘛啊？」

她批健保補充保費「480萬人變提款機」

她批健保補充保費「480萬人變提款機」

轟藍白強推「中配6改4」　林楚茵：急著擴大健保破口

轟藍白強推「中配6改4」　林楚茵：急著擴大健保破口

補充保費改革民怨急煞車　綠委要衛福部檢討：重大決策前要充分溝通

補充保費改革民怨急煞車　綠委要衛福部檢討：重大決策前要充分溝通

健保補充保費改制惹民怨　制度改革才是治本之道

健保補充保費改制惹民怨　制度改革才是治本之道

關鍵字：

政策執行反彈健保批評許美華

讀者迴響

熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

錯過分流登記　財政部曝補救方式

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面