馬斯克「27兆薪水方案」通過！　特斯拉股東壓倒性力挺

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

週四，特斯拉股東以壓倒性75%的支持率，通過了特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)的新薪酬計畫。這項方案不僅彰顯了股東對馬斯克的信心，也為特斯拉未來的人工智能與機器人業務發展奠定了基礎。根據計畫，馬斯克有機會在未來十年間，藉由股票收益賺取高達8780億美元、約27兆2129億760萬新台幣。

這項薪酬方案的亮點在於，馬斯克將能獲得近1萬億美元的特斯拉股票，但他同時需要支付一定款項才能擁有這些股份。股東的支持表明，他們相信馬斯克的宏大願景，即將特斯拉從一家電動車製造商，變身為人工智能和機器人技術的領導者。這些計畫包括開發自動駕駛技術、推進機器人出租車業務，甚至銷售能模仿人類行動的人形機器人。

一些市場分析師指出，此次投票結果可能為特斯拉的股價帶來正向影響，因為公司的未來價值與馬斯克的創新藍圖緊密相連。雖然馬斯克的政治言論，特別是他令人爭議的極右翼立場，在今年拖累了特斯拉的品牌形象，但股東此次仍選擇信任他的領導能力，期待他帶領公司迎接新一輪的技術革命。

特斯拉的這次舉措預示著未來企業方向的轉型，並展現了馬斯克的雄心壯志。儘管道阻且長，但股東對他寄予厚望，認為他的創新思維和執行力將推動特斯拉在人工智能和機器人領域佔據一席之地。