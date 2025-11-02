撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

地方中心／新竹報導

新竹市北區竹光路今(2日)上午11時傳出一起死亡車禍，警方初步調查，80歲的吳姓老翁、與妻子75歲的林姓婦人當時牽手過馬路，未料卻遭疾駛而來的特斯拉撞飛，2人均重傷不治；而肇事的洪女(40歲)經測後發現酒測值達0.87mg/L，明顯超標，後續遭依公共危險等罪移送法辦。

▲當時吳翁與妻子林婦穿越馬路，未料竟遭酒駕的特斯拉撞上，夫妻倆雙雙殞命。（圖／地方中心攝）

路口監視器畫面拍下，當時吳翁與妻子林婦從小巷內的住家中走出，林婦左手拎著一袋水果，右手則挽著吳翁穿越馬路；未料這時洪女駕駛特斯拉疾駛而來，2人見到試圖閃避，但仍來不及，當場遭特斯拉撞擊噴飛，均倒臥在地失去生命徵象。

警消獲報到場時，吳翁、林婦接已無呼吸心跳，緊急送往醫院搶救後仍因傷勢過重，雙雙宣告不治身亡。

警方後續進一步調查，發現肇事的洪女酒測值竟高達0.87 mg/L。洪女初步供稱，前一晚在家中喝酒，今從桃園市駕車南下到新竹工作，未料酒還未退，不慎撞上未依號誌過馬路的老夫妻。後續遭警方依公共危險等罪移送法辦。

▼特斯拉擋風玻璃碎裂，足見撞擊力道強大。（圖／地方中心攝）