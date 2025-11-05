高雄休旅車變換車道「碰撞特斯拉」！　打轉再撞分隔島釀2傷

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市三民區中華二路與熱河二街口，5日凌晨發生一起車禍！一名洪姓駕駛打算切到外側車道，沒注意到安全間隔，當場與黃姓駕駛開的特斯拉發生碰撞，警消獲報趕抵現場，所幸洪男以及另一車的洪姓女乘客雖受傷但無生命危險，至於詳細肇事責任仍有待進一步調查釐清。

▲高雄車禍，休旅車變換車道碰撞特斯拉釀2傷。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

警方5日凌晨4時12分許接獲報案，稱三民區中華二路與熱河二街口發生車禍，隨即派員趕赴現場，初步了解，事發當時33歲洪姓駕駛休旅車搭載42歲薛姓男乘客沿著中華二路南向北行駛內側車道，行經案發路口時，洪男疑似要變換車道到外側，沒有注意安全間隔，當場與一輛行駛於同向中間車道的特斯拉發生碰撞。

透過附近路口監視器畫面可發現，2車發生碰撞後，洪男的休旅車失控打圈，再猛撞上分隔島才停下，而整起事件一共造成2人受傷，包括洪男（意識清醒送醫）以及特斯拉上22歲洪姓女乘客（嘴角輕微擦傷），至於洪男車上42歲薛姓男乘客以及特斯拉25歲黃姓駕駛則無大礙。

警方針對雙方駕駛進行酒測，酒精濃度均為0，初判肇事原因為洪男變換車道未保持安全距離，至於詳細肇事責任仍待交通警察大隊進一步鑑定分析。