屏東特斯拉高速追撞水泥車1死7傷　驚悚撞擊影片曝光

記者陳崑福、趙蔡州／屏東報導

屏東縣恆春鎮6日下午發生死亡車禍，26歲李姓男子駕駛特斯拉載著妻子、兩個孩子行經恆公路麥當勞前路口時，不明原因追撞前方正在停等紅燈的水泥預拌車，再波及正在停等紅燈的騎士及其他車輛，造成1人死亡、7人受傷，事發當時的撞擊畫面曝光，詳細事故原因仍待調查釐清。

▲特斯拉撞擊水泥車的瞬間，車頭立刻嚴重扭曲變形。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局表示，事件發生在6日下午4點多，李男駕駛特斯拉載著29歲妻子、兩名4歲孩子，沿恆公路北往南外側快車道行駛時，不明原因追撞前方正在停等紅燈的63歲盧男駕駛的水泥預拌車，特斯拉撞擊後瞬間失控，再撞上草埔路正在等紅燈的33歲蔡姓騎士，特斯拉的殘骸碎片又波及其他車輛，導致其他車輛受損。

曝光的水泥預拌車行車紀錄器畫面可以看見，水泥預拌車當時行駛在恒公路外側車道，幾秒後因路口紅燈而煞車等待，不料幾秒後特斯拉從後方高速追撞，特斯拉撞擊後整輛車瞬間扭曲變形，接著往右側機車道噴飛，消失在鏡頭前，只留下一地殘骸碎片。

▲遭波及的機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

救難人員趕到後，發現李男已失去呼吸心跳，緊急送恆春旅遊醫院搶救，但仍不治，李男的妻子及兩名孩子都輕微擦傷、意識清楚，送醫後沒有大礙，騎士蔡男與後座的33歲妻子則有雙腳開放性骨折，蔡男的6歲、5歲孩子則有輕傷，均送醫治療，事故總共造成1死、7傷。

李男的妻子透露，她跟丈夫從新北市帶著孩子南下墾丁遊玩，當時坐在副駕駛座睡覺，不清楚為什麼會發生事故。警方初步調查，水泥預拌車及機車駕駛均無酒駕情形，肇事原因仍待釐清。