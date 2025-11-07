　
生活

鳳凰颱風AI預測路徑曝光　氣象粉專提醒4地區開始防颱

記者黃翊婷／綜合報導

輕度颱風鳳凰目前預估不排除會達到強度颱風，預計下周一、二對台灣影響最大。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享一張圖片，套疊歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的系集預測結果，發現在這一輪的預報中，鳳凰北轉後朝台灣接近的趨勢高度一致，由於北轉、影響台灣的趨勢依然明顯，對風雨比較敏感的地區，例如北部、東半部、山區、沿海等等，建議提前進行防颱準備。

（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲圖為歐洲模式套疊AI預測的結果。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」人員6日晚間發文分享一張圖片，表示這張圖片套疊歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的系集預測結果，發現在這一輪的預報中，鳳凰北轉後朝台灣接近的趨勢高度一致，而且這樣的共識已經連續多輪預報，顯然各模式的趨勢判斷相當穩定，不過，主要的分歧點在於北轉後將會沿著台灣西岸還是東岸北上，後續變化取決於副熱帶高壓勢力變化與轉向的時間點（位置）。

（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲鳳凰颱風未來路徑仍存在不確定性。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」人員提到，還有另外一個高度共識，就是若鳳凰走到台灣西南方，仍有可能維持在中度颱風的規模，強度不可小覷。此外，粉專人員也提醒，鳳凰颱風的路徑目前仍存在不確定性，但北轉、影響台灣的趨勢依然明顯，加上環流不算小，所以對風雨比較敏感的地區，包含北部、東半部、山區、沿海等地，建議可以提前進行防颱準備。

▲▼鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲氣象署發布的鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

關於鳳凰颱風的未來動向，中央氣象署預報員林定宜表示，鳳凰颱風下周一將以「中度上限、可能強烈」的規模進入呂宋島，同天就會從呂宋島出海。鳳凰颱風出海後預計會北轉朝台灣方向而來，下周一、二對台灣影響最大。若以目前路徑判斷，氣象署最快下周一（10日）發布海警、下周二（11日）發布陸警，但由於未來路徑走向還要觀察北轉幅度，所以仍需密切觀察。

這張圖套疊了歐洲模式（EC）與Google...

台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2025年11月6日 星期四
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

關鍵字：

颱風鳳凰氣象署

