　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

豪雨、堰塞湖風險管控嚴峻　立委要求氣象署跨部會扮演積極角色

▲清水溪草嶺段於丹娜絲颱風後出現堰塞湖。（圖／資料照片，翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專）

▲清水溪草嶺段於丹娜絲颱風後出現堰塞湖。（圖／資料照片，翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

極端氣候讓台灣飽受颱風和豪雨威脅，立法委員游顥表示，氣象署預報精準度雖逐年提升，但地方政府在實際操作上仍有落差，呼籲中央應建立跨部會整合機制，讓防災決策更具前瞻性與科學性，以落實豪雨假避災制度，讓氣象署在堰塞湖等氣候風險治理中扮演更積極的角色。

立法院交通委員會3日質詢氣象署，游顥表示，過去豪雨預報能力有限，常在事件發生後才臨時宣布停班停課，近年氣象署在政府與立法院支持下，定量降雨預報的可用度明顯提升，理應讓地方政府可更早規劃、提前撤離，達到保護民眾安全的目的；他問及今年各縣市依照氣象署豪雨預警標準而發布豪雨假的實際成效，是否真正發揮保護作用？呼籲不要讓制度形同虛設。

▲游顥關切草嶺堰塞湖風險管控，要求氣象署建立跨部會防災整合機制。（圖／游顥辦公室提供）

▲游顥關切草嶺堰塞湖風險管控，要求氣象署建立跨部會防災整合機制。（圖／游顥辦公室提供）

氣象署署長呂國臣回應，預報的精準度雖有進步，但要完全掌握仍有難度，尤其非颱風型系統變化更為快速；而地方政府多半依據氣象署定量降雨資料來提前應變，若數值高於預警值，就會啟動避難與撤離，以今年10月下旬的降雨為例，高雄等地確實依據預報提前進行局部撤離，顯示制度已發揮作用。

游顥另指出，花蓮馬太鞍溪上游、南投雲林草嶺堰塞湖等地都有地質風險，氣象署不應只是「資訊提供者」，應在《氣候變遷因應法》第18條規定下，與水保署、林保署和地方政府建立「潛勢地區即時監測」與「跨部會預警平台」，成為真正的「風險治理夥伴」，持續強化與地方政府、中央部會的橫向聯繫，建立長期、穩定且透明的災防資料共享機制，落實災前防護，並定期向立法院報告整體進度。

呂國臣回應，該署現階段已與林保署合作，針對馬太鞍溪上游地區利用氣象雷達提供即時降雨資料，每小時更新一次供應變單位參考，即使沒有設雨量站，也能以雷達估算降雨量，提供給地方政府判斷；未來將持續推動「有感氣象服務」，以受影響程度為核心，協助各級政府進行風險管理與脆弱度分析。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上海兄弟隊徽太「象」了！　中信發聲：侵權必究
嘉義市議會拍板！普發現金1萬「每人加碼3000元」
王子粿粿親密照怎流出？　過來人「爆1原因害慘她」
林岱安宣告行使FA！　傳至少3隊有意搶人
快訊／《女外科2》男主角證實是薛仕凌！　公視首發聲
快訊／阿達衝新北檢自首　檢察官諭知30萬交保
快訊／閃兵+1！　LULU前男友「阿達」赴新北檢自首

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「竹崎柑橘節」嘉年華　吸引民眾體驗有機友善農業

朴子醫院跨域連結衡山基金會　助弱勢重建家園

東石高中學生參訪警局體驗人民保母工作　學習防詐技巧

豪雨、堰塞湖風險管控嚴峻　立委要求氣象署跨部會扮演積極角色

朴子女婿曹承榮任朴醫院長　專業治療守護在地健康

中華醫大生命教育音樂會　癱瘓搖滾歌手李振全唱出「珍惜生命」

基隆增設4處鄰里停車場動土　謝國樑力推提升交通環境

《遞信志–氣象篇》新書發表　重現百年前台灣近代氣象發展史

新樓醫院陳俊欽職能治療師　代表台灣徵戰亞洲盃壯年軟式網球賽

日本蓬萊會拜會台南市府　黃偉哲盼深化台日產業與智慧科技合作

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

「竹崎柑橘節」嘉年華　吸引民眾體驗有機友善農業

朴子醫院跨域連結衡山基金會　助弱勢重建家園

東石高中學生參訪警局體驗人民保母工作　學習防詐技巧

豪雨、堰塞湖風險管控嚴峻　立委要求氣象署跨部會扮演積極角色

朴子女婿曹承榮任朴醫院長　專業治療守護在地健康

中華醫大生命教育音樂會　癱瘓搖滾歌手李振全唱出「珍惜生命」

基隆增設4處鄰里停車場動土　謝國樑力推提升交通環境

《遞信志–氣象篇》新書發表　重現百年前台灣近代氣象發展史

新樓醫院陳俊欽職能治療師　代表台灣徵戰亞洲盃壯年軟式網球賽

日本蓬萊會拜會台南市府　黃偉哲盼深化台日產業與智慧科技合作

用在地小吃推國會外交　綠委邀瑞典國會議員品嚐最「台」人情味

普發1萬「放大術」3銀行參戰　端10萬元輝達投資金、住宿券拼場

捷迅孫鋼銀看Q4航空貨運有急單但不夠旺　非洲市場南非優先

多次家暴被判刑！出獄又踹爛門鎖　金門男暴力男又遭收押

「仁武勇者」變先知？　人口破10萬、房價站4字頭

「竹崎柑橘節」嘉年華　吸引民眾體驗有機友善農業

劉雨柔月子中心多住7天「原因超崩潰」！女兒身體出狀況…醫：禁用屁屁膏

花蓮吉安鄉空地「驚見人骨」　工人挖地基嚇壞急報警

大叔1年內4度穿女裝、戴假陽具上街　還露下體自拍！判拘50天

「不聽話就打死你」變態工頭性侵少年學徒　摩鐵、工地逞獸慾

【打針不能誇】比熊全程安靜乖乖　聽到關鍵字「哭」秒失控XD

地方熱門新聞

停車格畫到路中央？市長：設行人道

台中下坡路段車禍　居民：今年好幾次

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

桃園RCA場址解編時程　市議員黃家齊關切

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

投縣10萬長輩健保費將全額補助

台南女清晨駕車自撞分隔島翻車酒測超標被送辦

普發現金議題燒進議會　張麗善：雲林沒條件普發

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

新樓醫院陳俊欽職能治療師代表台灣徵戰亞洲盃壯年軟式網球賽

桃市圖青埔智慧科技分館啟用

醫路遙遠心不遠　兩異鄉醫師在恆春寫下奉獻傳奇

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

更多熱門

相關新聞

鳳凰估今生成可能達強颱　最靠近時間曝

鳳凰估今生成可能達強颱　最靠近時間曝

中央氣象署預報員張承傳表示，位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，今天有機會變成輕度颱風，且未來強度可能到強烈颱風；預估下周一通過呂宋島進入南海，之後路徑變化較大，可能北轉或往西北方向過去，下周二、下周三可能最靠近台灣，還要再觀察。

對抗非洲豬瘟　Meta等4大網路廣告平台協力聯防

對抗非洲豬瘟　Meta等4大網路廣告平台協力聯防

快訊／今下最多！　3縣市大雨特報

快訊／今下最多！　3縣市大雨特報

鳳凰颱風估明生成　最靠近台灣時間曝

鳳凰颱風估明生成　最靠近台灣時間曝

Threads、IG出現假帳號　氣象署急澄清：已著手蒐證

Threads、IG出現假帳號　氣象署急澄清：已著手蒐證

關鍵字：

草嶺堰塞湖氣象署跨部會防災豪雨假

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面