挺身而「畫」！高雄身障藝術家聯展　用色彩寫下生命韌性

▲▼高市勞工局主辦的《一起出發吧！探索藝術裡的秘密》身心障礙者藝術創作聯展在四維行政中心登場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市政府勞工局主辦的《一起出發吧！探索藝術裡的秘密》身心障礙者藝術創作聯展，現正於四維行政中心一樓中庭登場，展期至11月10日止。此次共集結11位身心障礙藝術家，以繽紛色彩與真摯情感，描繪他們面對生命挑戰的勇氣與創造力，現場每一幅作品都蘊藏無聲卻強烈的生命能量。

展覽現場免費開放參觀，民眾不僅能近距離欣賞藝術家們的創作，還可獲得限量精美明信片，邀請市民朋友一同走進藝術現場，感受生命的溫度。

此次參展藝術家包括力政文、王燕琨、李心瑗、彭玉珍、曾博笙、黃冠綸、黃宥凱、蔡昱安、劉勁麟、劉佩菁及蘇亦禾，風格多樣、題材豐富，從抽象畫到寫實風，都展現出獨特的生命視角與創作能量。

其中，聽障藝術家劉勁麟的故事格外動人。自幼因高燒導致極重度聽覺障礙，他在父母陪伴下與普通生共同學習，儘管歷經無數挑戰，仍堅持完成高師大研究所學業，更以畫筆開啟自我療癒之路。他以「瓶」象徵無聲的內心世界與成長的孤獨，《瓶之日記》系列作品正是他探索自我、以心傾聽世界的具象化記錄。女兒的誕生讓他走出封閉、重新擁抱世界，證明「聽障不是缺陷，而是創造的動力」。

勞工局表示，這場聯展是推動「身心障礙者無界限藝術創業輔導計畫」的重要成果，希望藉由藝術平台，鼓勵身障朋友以創作實踐自我價值，同時促進社會對多元能力的理解與欣賞。未來也將結合「藝術授權與支持」模式，協助將藝術家的作品應用於商品或文創設計，讓他們能以藝術為職志，持續在創作舞台上發光發熱。