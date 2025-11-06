　
大陸 大陸焦點 特派現場

表態不選台北市長！梁文傑：現在的職位很有意義

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑近日被資深媒體人點名，若參選台北市長的話將會是一大亮點。對此，梁文傑6日表示，參選市長不在他的規劃中，而且現在的職位很有意義。

梁文傑在陸委會例行記者會後接受媒體訪問，回應關於參選台北市長的問題，他提到，「我想可能是大家抬愛了，這（參選市長）不在我的規劃之中。」

梁文傑也強調，「我覺得我現在做這個職位（陸委會副主委、發言人）還蠻有意義的。」

梁文傑擔任過3屆台北市議員，歷經郝龍斌、柯文哲時代，對台北市政相當了解，但在2022年底的九合一選舉，以898票的些微差距輸給從時代力量退出的林亮君，連任失敗。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

落選後幾個月，梁文傑便被延攬進陸委會擔任副主委，並在原先的發言人詹志宏退休後，接下發言人的職位。

事實上，梁文傑很早就從事中國及兩岸研究，曾自稱「研究中國大陸是本業，從政是副業」，也擔任過民進黨中國事務部副主任，並翻譯多本中國研究方面的書籍，包括《索樂文報告：中國談判行為大剖析》《出賣中國：權貴資本主義的起源與共產黨的潰敗》及《黑手：揭穿中國共產黨如何改造世界》等。

梁文傑擔任發言人的表現受到許多關注，Threads上經常有人轉傳他回應記者問題的影片，不少人認為他的風格嗆辣，看起來相當過癮，甚至有人還替他成立了臉書粉絲團，目前追蹤數已達1.3萬。

據了解，梁文傑本人也知道有人替他成立粉絲團一事，但並沒有親自瀏覽過，主因是他來到陸委會後，認為不適合像過去一樣繼續在臉書上發表個人意見，就將臉書鎖了起來，很少使用。

雖然外界多評價梁文傑的發言風格嗆辣，但他自己並不這麼覺得，還透露很多身邊的人抱怨他講話太溫和、太慢條斯理，「難道要卑躬屈膝講話？那我就不知道怎麼講話了！」

▼梁文傑回應問題前常先喝一大口水，許多網友都對他舉起水杯的姿勢印象深刻。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

相關新聞

網傳「投誠APP」、「投誠網頁」　陸委會：請警方查辦是否違法

網傳「投誠APP」、「投誠網頁」　陸委會：請警方查辦是否違法

中國統戰手法越來越多元，日前傳出有中國工程師研製「歸家」APP，聲稱可以讓台灣國民「一鍵投誠」，民進黨議員顏若芳也爆料有「台灣投誠」網頁。對此，陸委會表示，這類APP很有可能是為了騙取民眾個資，也不排除是在台灣發展組織的手法，將請警察機關就這種手法是否涉及「詐欺危害防制條例」、《國家安全法》發展組織罪等罪責，進行查辦。

被問吳怡農爭選北市長　蔣萬安反應曝光

被問吳怡農爭選北市長　蔣萬安反應曝光

北市唯一交參選意願表　吳怡農認沒派系奧援：不像很多人能幕後運作

北市唯一交參選意願表　吳怡農認沒派系奧援：不像很多人能幕後運作

參選市長被自家人質疑沒跑基層、跟小雞互動少　吳怡農舉一例反擊

參選市長被自家人質疑沒跑基層、跟小雞互動少　吳怡農舉一例反擊

民進黨台北市長人選不一定在黨內！　段宜康：拭目以待

民進黨台北市長人選不一定在黨內！　段宜康：拭目以待

