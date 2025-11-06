高雄3幼兒園虐童逼蛙跳、胸口碎石！教育局：8人停職、園所解約

▲高雄再爆虐童案，幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳 至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）



記者賴文萱／高雄報導

高雄林園郵局職場互助教保服務中心、中芸非營利幼兒園、林園非營利幼兒園傳出兒虐，其中「中芸非營」今年8月才開園就爆出體罰幼兒，令人震驚。高雄市議員邱于軒今日關心該案進度，高雄市教育局長吳立森證實，共有8名人員停職接受調查，教育局及國教署也與該機構全面解約，預計12月底前遴選出新接管法人，重新整頓園所。

幼兒園家長先前控訴，林園區3所教保服務機構發生兒虐，這3所幼兒園為同一負責人，園長謝冰雁自誇他的園所是濁水溪以南最好的幼兒園，吸引了大批家長爭相將孩子送進去就讀，沒想到竟是惡夢的開始。

▲林園郵局職場互助教保服務中心徼教保員拍幼兒頭部、罰站。（圖／高雄市議員邱于軒提供）



教育局介入調查後，發現「林園郵局職場互助教保服務中心」主任行為違反幼兒教育及照顧法，有傷害兒童及少年之虞；另有2名教保員體罰幼兒，涉嫌拍打幼兒頭部、罰站、餐後跑步、青蛙跳，造成幼兒身心侵害。主任、2名教保員都陸續被予以停職處分。

其中「林園非營利幼兒園」也被查出體罰幼兒，打屁股、隔書本打胸口，教保員還對小朋友說：「這是胸口碎大石」，並恐嚇小朋友讓家長知道就會再打一次，讓媽媽聽到都心碎了，該名教保員也被停職接受調查。

▲負責人謝冰雁經營的3所幼兒園都傳出虐童。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳。（圖／高雄市議員邱于軒提供）



高雄市議員邱于軒今在議會關心該案指出，最近服務區仍接到有孩子因為過去不當管教情事浮現，導致產生情緒問題，要求教育局說明目前處理狀況。 對此，教育局長吳立森表示，經訪查調查及監視器畫面，目前一共停職8名相關人員進行調查，教育局及國教署也已經跟涉案機構旗下3間幼兒園完成解約，現在中芸、林園非營由國小公幼代管，郵局教保中心則由國教署另外請協會代管，預計12月底之前遴選出新接管的法人，園所也會進行重新整理。

邱于軒不滿表示，因為這三家幼兒園，導致整個林園學校都搞得天翻地覆，要求教育局應未來在招標非營利幼兒園時，應警惕改進，不要重蹈覆徹。 吳立森回應，教育局內部對於有裁罰或正在進行調查的幼兒園都會造冊，分屬那些單位承攬也會整理出來，也會嚴格檢視經營樣態，若有違法，會讓幼保輔導團或督學進去學校輔導及糾正。