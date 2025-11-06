　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄3幼兒園虐童逼蛙跳、胸口碎石！教育局：8人停職、園所解約

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲高雄再爆虐童案，幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄林園郵局職場互助教保服務中心、中芸非營利幼兒園、林園非營利幼兒園傳出兒虐，其中「中芸非營」今年8月才開園就爆出體罰幼兒，令人震驚。高雄市議員邱于軒今日關心該案進度，高雄市教育局長吳立森證實，共有8名人員停職接受調查，教育局及國教署也與該機構全面解約，預計12月底前遴選出新接管法人，重新整頓園所。

幼兒園家長先前控訴，林園區3所教保服務機構發生兒虐，這3所幼兒園為同一負責人，園長謝冰雁自誇他的園所是濁水溪以南最好的幼兒園，吸引了大批家長爭相將孩子送進去就讀，沒想到竟是惡夢的開始。

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲林園郵局職場互助教保服務中心徼教保員拍幼兒頭部、罰站。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

教育局介入調查後，發現「林園郵局職場互助教保服務中心」主任行為違反幼兒教育及照顧法，有傷害兒童及少年之虞；另有2名教保員體罰幼兒，涉嫌拍打幼兒頭部、罰站、餐後跑步、青蛙跳，造成幼兒身心侵害。主任、2名教保員都陸續被予以停職處分。

其中「林園非營利幼兒園」也被查出體罰幼兒，打屁股、隔書本打胸口，教保員還對小朋友說：「這是胸口碎大石」，並恐嚇小朋友讓家長知道就會再打一次，讓媽媽聽到都心碎了，該名教保員也被停職接受調查。

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲負責人謝冰雁經營的3所幼兒園都傳出虐童。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

高雄市議員邱于軒今在議會關心該案指出，最近服務區仍接到有孩子因為過去不當管教情事浮現，導致產生情緒問題，要求教育局說明目前處理狀況。 對此，教育局長吳立森表示，經訪查調查及監視器畫面，目前一共停職8名相關人員進行調查，教育局及國教署也已經跟涉案機構旗下3間幼兒園完成解約，現在中芸、林園非營由國小公幼代管，郵局教保中心則由國教署另外請協會代管，預計12月底之前遴選出新接管的法人，園所也會進行重新整理。

邱于軒不滿表示，因為這三家幼兒園，導致整個林園學校都搞得天翻地覆，要求教育局應未來在招標非營利幼兒園時，應警惕改進，不要重蹈覆徹。 吳立森回應，教育局內部對於有裁罰或正在進行調查的幼兒園都會造冊，分屬那些單位承攬也會整理出來，也會嚴格檢視經營樣態，若有違法，會讓幼保輔導團或督學進去學校輔導及糾正。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
副院長與女副主任沙發上連結！　陸醫院值班室影片流出
7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天看手機　超扯畫面譙翻
快訊／全支付發聲明「資安無虞」　不實言論保留法律告訴權
「利息、股利、租金」年結2萬要繳補充保費　政院：不會為難小資
普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完怪怪的：沒安全
二代健保新制「一票房東雙重打擊」　他曝殘酷現實：市場更扭曲
快訊／豬瘟防疫不力！　中市府開鍘：2局長+1處長被拔官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

快訊／台北港捕蟹船翻覆「7人獲救」　台籍船長、1漁工落海失聯中

獨／郝廣民開槓楊醫師掀江湖火拼　被控7罪「安全下莊」內幕曝

7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天還看手機　超扯畫面PO網被譙翻

伴侶鬧分手...她潑油縱火燒死對方3歲女兒！重判20年定讞

高雄3幼兒園虐童逼蛙跳、胸口碎石！教育局：8人停職、園所解約

82歲阿北騎車誤闖國5！內側車道迴轉逆騎　慘被休旅車撞擊

太子集團在台「二把手」羈押　辜淑雯辯「怕得罪老闆」不敢問金流

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

快訊／台北港捕蟹船翻覆「7人獲救」　台籍船長、1漁工落海失聯中

獨／郝廣民開槓楊醫師掀江湖火拼　被控7罪「安全下莊」內幕曝

7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天還看手機　超扯畫面PO網被譙翻

伴侶鬧分手...她潑油縱火燒死對方3歲女兒！重判20年定讞

高雄3幼兒園虐童逼蛙跳、胸口碎石！教育局：8人停職、園所解約

82歲阿北騎車誤闖國5！內側車道迴轉逆騎　慘被休旅車撞擊

太子集團在台「二把手」羈押　辜淑雯辯「怕得罪老闆」不敢問金流

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

林佳龍宴請駐紐約聯合國常任代表團　團長：台灣是國際不可或缺一員

萬元擁有Seiko得獎錶　不對稱錶鍊時髦有型

「蟻人」艾德華茲回歸首秀拿15分　灰狼23分慘敗遭尼克打爆

才說「我沒那麼愛哭」　溫妮歡慶36歲生日被逼到落淚

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

補充保費改制挨批　石崇良試算講解：領50萬獎金只收2千

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

川普關稅案不怕輸？　專家：敗訴照樣能徵稅「B計畫」曝光

永慶加盟四品牌台南經管會　「募熱血、緩血荒」逾110店踴躍參與

公廟服務18年！劉尚謙親揭「窮神」身世　連擲12聖杯全場起雞皮

【叫你亂說話！】店員講錯話下秒被橘貓掌嘴伺候

社會熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

即／趙少康慘了！大罷免亮票2次　起訴求重刑

桃園南門市場大火　居民嚇：瘋狂氣爆

桃園南門市場大火　張善政曝最新狀況

快訊／彰化海上太陽能板起火冒煙！電纜燒毀慘況曝

桃園南門市場「氣爆」畫面曝！　攤商百萬貨一夜成灰燼

高職女白骨奇案！　19歲成弟弟闖禍替死鬼

男發文「蔣萬安什麼時候發2萬」遭移送

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

即／台中某科大外籍生墜落10樓慘死

太子集團「神獸+2」　超跑價值逾8.5億

桃園南門市場大火　在地人：生活重心突然沒了

更多熱門

相關新聞

即／高雄鹽埕驚見男屍　警封鎖現調查中

即／高雄鹽埕驚見男屍　警封鎖現調查中

高雄市鹽埕區今天（6日）上午6點多，被人發現有一名男子死亡，男子當時被民眾發現在河面漂流，救起後明顯死亡，不過由於身上沒有相關證件，為何會落水以及死者詳細身份，警方表示已經採集指紋跟調閱監視器，進一步調查釐清中。

高雄仁武5樓公寓起火　住戶驚逃幸運避險

高雄仁武5樓公寓起火　住戶驚逃幸運避險

家暴女友弄傷警、持刀恐嚇老爸　高雄毒男收押

家暴女友弄傷警、持刀恐嚇老爸　高雄毒男收押

闖紅燈拒檢挨罰1萬+吊照半年　騎士提訴訟贏了

闖紅燈拒檢挨罰1萬+吊照半年　騎士提訴訟贏了

特教生遭毆瘀青照曝　家長轟蔣萬安傲慢

特教生遭毆瘀青照曝　家長轟蔣萬安傲慢

關鍵字：

虐童高雄林園幼兒園教保員

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

韓手遊來台40天停更

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面