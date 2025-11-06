豬車報到！雲林肉品市場恢復熱鬧景象　估3個月消化累積豬量

▲雲林肉品市場開放首日，載豬貨車進場，現場全面噴霧消毒，恢復熱鬧景象。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

歷經15天禁宰令，雲林縣肉品市場今（6）日15時正式開放豬隻進場，現場瀰漫著一股久違的「豬氣」。第一輛載滿毛豬的貨車準時進入場區，豬群在車上咕嚕作響，司機說，這車從虎尾載來20多隻，感覺每一頭都比之前壯！停車後立刻由肉品市場人員全程噴灑消毒液，再進行秤重、驗收，一切按部就班。

雲林肉品市場總經理黃加安指出，明（7）日將提前1小時開拍，預計上午8點40分開拍、持續7個多小時，約午後就能有第一批新鮮溫體豬上市。這波禁運禁宰期內，全縣累積約3萬頭豬未進場，明起每日拍賣量將從平時的2400頭增至2650頭，預估得花上3個月才能把累積豬量完全消化。

黃加安說，禁宰令期間，市場每天針對拍賣場、待宰區、屠宰區及周邊道路全面清消，開拍後也將維持「日清日消」的高規格防疫標準。他說，這15天，豬沒進來，人也閒不下來。為了穩定市場供應與價格，肉品市場連日協調豬農、承銷商與冷凍加工業者。原本每週六休息不採購的冷凍廠，也決定配合政策週六照常收豬，確保供需平衡。

黃加安呼籲豬農，「按報填報、秩序出豬」，若出豬量與報備不符，將依規列為最後拍賣，避免恐慌性拋售造成價格震盪。他指出，禁宰前毛豬每公斤拍賣均價約97至100元，短期內行情應不致劇烈波動，「不會大漲，也不會大跌」，供應量一旦穩定，市場自然回歸常態。黃加安強調，未來將持續與業界溝通協調，確保豬農收益與消費市場穩定。