生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

二代健保新制「找存股族開刀？」　財經作家戳破1現實...大票人哭了

▲▼台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

衛福部研擬健保補充保費3大改革，將利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，預估可為健保增加財務約100億至200億元。對此，財經作家阿格力不禁感嘆，股息要填權息才有賺到，「官員有沒有投資過？找存股族開刀不怪嗎？」

阿格力今在粉專表示，不是獲得的股利不想繳稅，但不想繳健保補充稅，「我們台灣很怪，健保缺錢不改革健保或使用者付費，找存股族開刀不怪嗎？」

他直言，股息要填權息才有賺到，「官員有沒有投資過？而且存股套牢時痛苦、心煩跟憂鬱也沒去看醫生，心酸自己吞，沒有濫用健保耶！重申一次...使用者付費很難嗎？」

▲▼美國白宮公布台灣對等關稅稅率為20%，台股早盤開盤一度下跌逾300點，目前跌幅稍見收斂。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們紛紛回應，「贊成使用者付費」、「上繳門檻設得太低了，租金收入、股息、年終獎金，幾乎不可能不超過的」、「我已經從昨天罵到現在了」、「真的有夠爛，尤其是填權息才是我們真賺，平常也給了證交稅，管理費之類的，還要再抽這一手真的不合理，沒填權息政府要退錢嗎？」「太中肯」、「身為醫療第一線人員，感同深受，應該使用者付費，因為浪費醫療的人實在太多了，而不是宰割認真存股存錢的股民」。

根據現行規定，健保費率為5.17%，另有六項補充保費來源，包括高額獎金、兼職薪資、執行業務所得、利息、股利與租金等。目前僅在單筆金額超過2萬元時收取2.11%補充保費，因此不少人會透過「拆單」方式規避。

而衛福部昨證實，將改革補充保費的收取公式。當中包含鎖定「租金、利息、股利」3項保費收入，從「單筆收費」改為「年度結算」，估計影響人數約480萬人，約可增加健保財務100億至200億元。

另外，行政院發言人李慧芝表示，政府積極維持健保財務穩健，每年都有撥補預算，並強調修法仍在廣納意見階段，「政府絕對不會為難小資族。」

相關新聞

酸普發是鬧劇　Cheap：一場1萬塊的精神分裂

酸普發是鬧劇　Cheap：一場1萬塊的精神分裂

日前普發一萬陸續開放登記，百萬網紅Cheap就發文開嗆，「說好的窮台呢？」他整理出「髮夾彎八步曲」，直言從「普發是毀憲亂政」到「非發不可」，整場操作根本是「一萬塊的精神分裂」。

股利二代健保新制變相加稅　教你一招避開

股利二代健保新制變相加稅　教你一招避開

石崇良：補充保費「感謝高股利者貢獻」

石崇良：補充保費「感謝高股利者貢獻」

補充保費改制挨批　石崇良試算講解

補充保費改制挨批　石崇良試算講解

股利年結2萬就要繳健保補充保費　政院：不會為難小資族

股利年結2萬就要繳健保補充保費　政院：不會為難小資族

