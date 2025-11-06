「利息、股利、租金」年結2萬就要繳健保補充保費　政院：不會為難小資族

▲行政院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

衛福部長石崇良日前拋出「補充保費」收取3大變革，將利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，預估可為健保增加財務約100億至200億元。行政院發言人李慧芝說，目前修法方向，衛福部還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族。

現行健保費率為5.17%，另外還有6項補充保費來源，包含高額獎金全年超過當月投保金額4倍、兼職薪資所得超過公告最低工資，以及執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等。目前僅規定每筆金額超過新台幣2萬元要繳2.11%補充保費，因此國人多會「拆單」處理，藉此規避。

但衛福部昨證實，將改革補充保費的收取公式。當中包含鎖定「租金、利息、股利」3項保費收入，從「單筆收費」改為「年度結算」，估計影響人數約480萬人，約可增加健保財務100億至200億元，引發熱議。

針對健保補充保費部分，行政院發言人李慧芝說，政府一直非常積極在維持健保財務的穩健，每年都有持續撥補預算，也維護繳納的公平性。關於健保補充保費的修法方向，現在衛福部還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族。

衛福部健保署副署長龐一鳴說，目前一年收的健保費約8000億左右，從股利所得收到的保費大概150億左右，會隨年度不同。他指出，健保是社會保險制度，也就是量能付費，越有能力的人幫助越沒有能力的人，關於補充保費的修正，現在進入研議期，過了之後會是溝通期，之後才是立法期，目前社會反應的相關意見，衛福部都會納入研議參考。