生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲詐騙集團誆稱，有人盜用身分證去領普發1萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

小心「普發1萬元」詐騙！一名網友接獲「郵局」來電，誤信遭冒名領取普發現金，對方再假扮「刑警」、「檢察官」，要求配合偵查。後來一名男子上門「收黃金鑑定」，他交出25兩金條（約300萬元），結果對方人間蒸發，LINE帳號也刪除。事後受害者才驚覺受騙，心痛怒訴「半輩子積蓄沒了！」

警政署165打詐儀表板又出現「普發1萬元」詐騙案，受害者描述，11月某天接到自稱「郵局」的電話，對方聲音正式、還說出他的全名，「讓我瞬間放下戒心」。對方接著說，有人盜用他的身分證去領普發1萬元，「我嚇壞了，急忙說自己沒有做這種事」，對方則表示可協助報案。

不久後，電話轉接到一名刑警人員，聲音變得更嚴肅，說明這案子涉及洗錢，要幫忙聯絡「檢察官」，隨後就有一名自稱「檢察官」的人加LINE，名字則是顯示「陳彥章」。

「檢察官陳彥章」向受害者表示，「我們查到您的帳戶被盜用，還有人用您的帳戶資金購買黃金。這些黃金很可能是用贓款買的，我們要鑑定它的來源，您必須全力配合司法調查。」

受害者透露，聽對方講得這麼具體，還用那種很有權威的口氣，導致他完全信以為真。「檢察官陳彥章」同時又說道，會派人到家裡附近收取黃金，鑑定完就會歸還。

受害者坦言，內心雖然有點不安，但想到對方連他的身分證字號都知道，「就覺得應該是真的」。當天下午，一名高瘦男子就出現在家裡樓下，說是受「檢察官」指派來收取黃金，於是他就把25兩黃金（價值約300萬元）交給對方拿去鑑定。

受害者親眼見著對方離去身影，就這樣等到傍晚一直無消息，他想聯絡檢察官陳彥章時，卻發現LINE突然消失，就連訊息也全被刪光，打電話過去也變成空號。

受害者當下才赫然清醒，並痛心說道「那一刻，我整個人呆在原地，雙手發抖，自己小心翼翼守了半輩子的積蓄，就這樣被詐騙集團設局拿走，實在可恨！」

▲黃金,金價。（圖／視覺中國CFP）

▲詐團假冒郵局、警方與檢察官聯手騙財，受害者交出25兩黃金才驚覺受害。（圖／視覺中國CFP）

對此，165打詐儀表板也解析這起案例，如下：

1、假冒郵局人員，聲稱某人冒領普發現金，並協助轉接電話向假警察報案。
2、假警察謊稱案件涉及洗錢等刑案，再轉接給假檢察官調查。
3、假檢察官聲稱要調查帳戶中的黃金來源，要求將黃金交付予指定車手送交鑑定。
4、假檢警收取到黃金後失聯。

165打詐儀表板再次提醒，只要接到檢察及警察人員來電告知身分遭冒用、涉及刑案，請立即掛斷電話，而且不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之，民眾接到可疑電話，或有詐騙疑慮，請直接向165查證。

11/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

165打詐普發1萬郵局刑警檢察官黃金300萬積蓄

