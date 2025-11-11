普發1萬最快今晚領到！　首批入帳上看千萬筆

記者黃翊婷／綜合報導

普發1萬「登記入帳」截至10日中午12點已衝破500萬人登記，若再加上直接入帳的人數，首批入帳上看千萬筆。此外，如果民眾是在10日以前完成登記，並經過系統檢核成功，最快今日（11日）晚間6點以後就有機會領到1萬元，不過，詳細情況仍以銀行業者作業程序為主。

▲普發現金首批完成登記者，最快今日晚間6點以後就能領到。（示意圖／ETtoday資料照）

財政部表示，11月10日以前完成登記並經系統檢核成功者，款項將在11月11日晚間6點起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。此外，經他人轉述財金資訊公司董事長林國良的說法，即使放颱風假，普發現金的入帳時間也不會改變，還是會在11日晚間6點後陸續入帳，民眾不必擔心。

若民眾沒有在10日以前完成登記也不用焦急，財政部說明，登記入帳期限開放至明年4月30日，民眾如果是在今年11月11日至17日登記成功，款項將在登記後2個營業日內入帳；11月18日以後登記者，在當日晚間6點前完成，即可當日入帳（遇假日順延至次一營業日），晚間6點後完成則會在次一營業日入帳。

另外，自11月13日官網將開放「查詢登記結果」，若民眾遇到入帳失敗或核驗失敗的情況，可以重新登記，或改以ATM領現（11月17日開放）、郵局領現（11月24日開放）。