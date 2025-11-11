競標64KG黃金「先繳百萬」創首例　他晚3分鐘進不去怨：電梯太慢

▲新北分署拍賣64公斤黃金，市價超過2.5億元。（圖／記者陳以昇攝，下同）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

行政執行署新北分署強制執行11家貴金屬公司逃稅共7億餘元，公開拍賣查扣黃金共64公斤，號稱「年度最閃亮」、行政執行機關歷來最大規模黃金拍賣會，市值超過2.5億元。新北分署今(11日)拍賣前為了避免過多人潮，首次規定須繳納保證金100萬元才能進入競標。

這是新北分署首度拍賣如此大批黃金，來源為設址雙北地區的11家貴金屬公司，被國稅局查獲欠繳2008年到2012年營利事業所得稅暨營業稅罰鍰，共7億7417萬餘元，這11家公司登記負責人均不同，都已歇業、名下無資產。

國稅局將本案移送新北分署強制執行，幸運發現台中地檢署2012年偵辦這11家公司涉犯《公司法》案件，查扣本案64公斤黃金，包括金條65條、金磚22塊，與金元寶、金豆等，依黃金條塊現價計算，市值超過2.5億元，並訂於今天上午拍賣。

此次競標特別的是，必須現場繳納100萬元保證金，才可以登記領牌競標，新北分署黃有文主任指出，根據以往拍賣黃金經驗，每次都會引來人潮，為了控制現場狀況，本次首次設立保證金規定，仍吸引超過20幾組人報名。

不僅如此，黃有文主任表示，由於標的物價值總值超過2億元，為了顧及現場民眾的人身財產安全，也請來10幾名警力協助。

然而現場有民眾在抵達現場時因未完成保證金登記，被擋在門外無法參與，與開始競標僅差了3分鐘，他抱怨稱電梯等太久，花費不少時間，希望下次可以直接把登記處設在電梯口，才不會被干擾到。