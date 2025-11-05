　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

司委會激戰審停砍公務員年金！　朝野未達共識條文出委員會交協商

▲▼ 立法院司法法制委員會排審公教年金停砍相關修正草案。（圖／記者崔至雲攝）

▲立法院司法法制委員會排審公教年金停砍相關修正草案。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院司法法制委員會今5日排審查攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，藍委共20多人提案，經過以一整天的時間，因朝野未達共識，最終在召委翁曉玲宣布下，全數保留送出委員會交付朝野協商。

司委會今明兩天分別排審《公務人員退休資遣撫卹法》、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等修正草案。此次修法重點在修正退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或於2025年後不再調降，以及根據消費者物價指數（CPI）進行調整。

不過藍委所提出的版本也不一，比如張智倫提議CPI達正負5%時，就依據成長率調整；黃健豪則提出，CPI達正負5%時，應在3個月內調整，調整比率由考試院、行政院制定公式；而民眾黨團僅要求，CPI如果累計上漲超過5%，就依照成長率調整，比如CPI成長6%，退休金就應調升6%。

上午大體討論時，朝野意見分歧大，下午進行逐條討論，召委翁曉玲限制立委在每條討論只能發言一次、每次3分鐘，而且必須先登記，引發民進黨立委不滿。

民進黨立委吳思瑤批評，藍白硬推「反年改」，對不起前總統馬英九，馬稱年金若不改革，未來將如同火車墜崖；而民眾黨委員對不起前主席柯文哲，柯曾痛罵「反年改」團體是王八蛋，民眾黨主席黃國昌也出賣過去自己的靈魂。

民進黨立委沈發惠也批評，國民黨立委「妖魔化」年金改革這幾個字，並扣民進黨帽子，指責欺負公教人員，「今天的氣氛猶如過去審查國會擴權法案，你們心意已決，動員來表決就過了，這是最不好的事。」

國民黨立委王鴻薇指出，不修的話，依照銓敘部數據，公務人員是到2049年破產，修法的話提早4年到2045年，但事實上，政府負最終財務責任，提早4年少挹注2800億元，要分20年撥補4460億元，每年差別是223億，民進黨言過其實，現在台電虧損已達4500億，且還不是分20年撥補。

吳思瑤則痛批，「王鴻薇委員的發言我真是嘆為觀止！您對於退撫基金設計原理完全是錯誤解讀，基金應是公教人員和政府共同提撥，不是愛怎麼花就怎麼花，慷國家之慨，這是你們對退撫基金的謬誤。」

民眾黨立委張啓楷也說，請民進黨政府不要霸凌公教人員，民進黨推動的年改有很多後遺症，受害的不只是公教人員，今天修法是補破網，也呼籲政府趕快依法足額撥補公教，就可以永續發展。

會議尾聲時，吳思瑤再次表示不滿，認為沒有討論沒有民主，而沒有討論的惡習就是從翁曉玲開始的。翁曉玲則嗆，如果吳對她當召委這麼不滿，下會期可以來選司委會召委。

最終，因朝野立委無法達成共識，翁曉玲最終裁示全數條文、相關附表、附帶決議等，都保留送交朝野黨團協商。
 

更多新聞
ET快訊
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

立法院司法委員會今（5日）排審國民黨提出的公教退休年金停砍法案，若通過，公教人員退休金將停止調降，未來數千億缺口改由全民稅收撥補。對此，時代力量表示，當台灣有超過240萬名高齡者每月領取的年金連貧窮線都不到時，立法院應優先建立「基礎年金」制度，確保所有高齡者的基本生存權，而非優先討論停砍公教年金。

關鍵字：

司委會公教年金朝野委員會協商

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

