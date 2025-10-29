梁赫群寵妻又省錢！中華電信辦iPhone 17「現折2000再拿Apple購物金」　網喊：換機就等這波

▲演藝圈著名的「省錢界楷模」梁赫群（小梁），私下與愛妻的互動也成為網友熱議焦點！

生活中心／綜合報導

演藝圈著名的「省錢界楷模」梁赫群（小梁），不只在節目上金句連發，私下與愛妻的互動也成為網友熱議焦點！夫妻倆近日拍攝生活短片，畫面中互動自然的鬥嘴實錄笑翻網友，一開場老婆就出經典考題：「有一天我跟你媽都掉到水裡，你會救誰？」讓梁赫群瞬間面露驚恐，直呼：「這根本是陷阱題！」面對老婆咄咄逼人追問，他機智啟動「求生模式」！

▲夫妻倆近日拍攝生活短片，面對老婆咄咄逼人追問，梁赫群機智啟動「求生模式」！

▲想起老婆要申辦iPhone 17，熱情推薦要辦就選網速超快、涵蓋最廣的中華電信。

▲現在申辦iPhone 17立刻能賺取Apple購物金2,000元。

小梁機智使用轉移注意力、投其所好、加強力道三招，想起老婆要申辦iPhone 17，不論是追求超薄機身的iPhone Air，還是超高質感的iPhone 17 Pro，熱情推薦要辦就選網速超快、涵蓋最廣的中華電信就沒錯了！更狂的是，現在申辦立刻能賺取Apple購物金2,000元，這筆購物金還能用來折抵iPad、Apple Watch或是AirPods等熱門Apple商品。

▲申辦中華電信送Apple購物金2,000元，能用來折抵iPad、Apple Watch或是AirPods等熱門Apple商品。

小梁向來以「愛妻魔人」著稱，平時不僅在節目上大讚老婆賢慧可愛，私下更是寵妻無極限。發現老婆最近很想要iPhone 17，他竟特地挑了iPhone 17送給老婆，深情獻上禮物時還笑說：「老婆，你朝思暮想的手機來了！」讓老婆又驚又喜，面對另一半半信半疑地問：「我給你的零用錢那麼少，這是怎麼來的？」小梁立刻解釋：「這可是我省吃儉用存下來的！現在中華電信有超划算的換機優惠，用舊iPhone換iPhone 17，立刻現折2,000元，現在換最划算！」真摯的語氣讓老婆瞬間心軟，忍不住心想：「我是不是上次對他太兇了？這麼貼心，以後零用錢是不是該加一點？」

▲梁赫群送老婆想要的iPhone 17，拍照功能超強，搭載Center Stage前置鏡頭，不管直拍橫拍都美翻天！

兩人甜蜜互動羨煞旁人，小梁趁勢提議：「我們拍張照吧！這支iPhone 17的拍照功能超強，搭載Center Stage前置鏡頭，不管直拍橫拍都美翻天！」結果老婆一靠近，眼尖地發現他身上竟還藏著另一支「iPhone 17 Pro Max」，瞬間變臉質問：「你零用錢怎麼夠買兩支？說，你的私房錢到底藏哪？」瞬間從浪漫變回真實婚姻樣貌！

小梁急忙否認，並連忙解釋，自己哪有私房錢「都買iPhone了，你看！」這才揭露他省吃儉用、藏錢的目的，一切都是為了擁有iPhone 17，可見iPhone 17的魅力之大，連省錢達人小梁也甘願掏出所有積蓄，只為讓夫妻倆都擁有「共同話題」！

▲「iPhone for Life」專案讓果粉年年換新機無壓力。

想跟上這波最火熱的iPhone 17話題，中華電信推出一系列iPhone 17超值方案，而且今年門檻再降低只要申辦5G月繳999元資費，就能享有「舊換新加碼折價2,000元」，讓想換新機的人終於不用再掙扎，此外還有限時加碼「Apple購物金2,000元」，可折抵iPad、Apple Watch、AirPods全系列，更貼心的是，中華電信「iPhone for Life」專案讓果粉年年換新機無壓力，不僅享有舊機保證回收價與Pi 拍錢包慢點付彈性分期，還能搭配AppleCare Services提供的硬體保固與意外損壞保障，想同步體驗「精采Fun大生活」方案的用戶，還可搭配AirPods享有指定資費優惠價，不論是想升級生活質感、追求極速網路體驗，還是想為另一半製造浪漫驚喜，現在就是「最划算的行動時機」！

iPhone for Life看更多►https://cht.tw/x/96a98

iPhone 17申辦►https://cht.tw/x/96aat

▲不論是想升級生活質感、追求極速網路體驗，還是想為另一半製造浪漫驚喜，現在就是「最划算的行動時機」！

註.

1.涵蓋率數據係出自於國家通訊傳播委員會公告之行動通信業務基地臺統計數。

2.受限於無線傳輸特性，行動通信網路實際連線速率會因使用地點之地形、地上物遮蔽情形、使用之終端設備、使用人數、距離基地台遠近或其他環境等因素影響，而有所差異。

