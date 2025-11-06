　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快訊／全支付聲明「資安無虞」　針對不實言論保留法律告訴權

▲▼全支付可在韓國超過190萬個據點使用，未來赴韓旅遊更方便，還有最高30％回饋。（圖／業者提供）

▲全支付針對近來網路不實言論澄清，並保留法律告訴權。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

行動支付平台「全支付」近日被爆出有用戶遭盜刷扣款，後續還有網友在Threads 社群表示，有暗網販售全聯及全支付的使用者資料，質疑「整個資料庫洩露了」。對此，全支付今（6日）發出澄清表示，相關貼文內容並非事實，言論已對公司及員工名譽造成不當損害，將保留法律告訴權，呼籲外界勿散播及引用不實資訊。聲明同時強調，全支付消費者資料安全無虞，提醒民眾當心詐騙「釣魚網站」或假活動連結。

【全支付官方聲明全文如下】

全支付嚴正聲明：請注意近期網路各種詐騙行為，全支付消費者資料安全無虞，針對部分社群不實言論將保留法律告訴權。

近日社群網路出現多則不實貼文及未經查證的言論（包括Threads 平台帳號 @bestpika 所發布內容），對全支付品牌進行不負責任之詆毀行為。全支付電子支付股份有限公司在此嚴正澄清：

相關貼文內容並非事實（例如所謂暗網銷售相關個資，經每筆查詢皆為各種個資拼湊而成，錯誤百出，例如有男性資料身分證第一碼為2者，所謂資料身分證號碼與個資實際無關，另資料部分顯示為簡體字等等），以上種種對本公司及員工名譽造成不當損害，同時提醒轉載不實暗網銷售相關個資可能已構成犯罪行為，針對全支付之不實言論部分本公司已載取相關社群畫面將保留依法進行告訴之權利，呼籲社群已轉載人員立即刪除相關文字，也呼籲外界勿再散播、轉傳或引用不實資訊，以免觸法。 

同時，針對近期媒體報導之「詐騙事件」，全支付亦特此說明：  

該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP 驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。 

目前全支付整體系統運作正常，內部資安防護機制穩健，並無任何資料外洩情形。用戶的帳戶資料、交易資訊及個資均受到嚴格加密與監控保護，資金安全無虞。全支付對於外界不實訊息深感遺憾，也再次呼籲民眾務必提高警覺。詐騙案件層出不窮，已非少數個案，而是整體社會的資安挑戰。詐騙手法日新月異，常以「官方活動」、「限時優惠」、「帳號異常通知」等名義誘使民眾上當。 另籲請政府相關主管部門、電訊機構對企業通報之假網址停權、停網連接請求完成之工作時間應予即時，以減降受害被詐騙之機率。

全支付提醒社會大眾： 

1. 切勿點擊可疑連結，請確認網址是否為品牌官方網站或 App。 
2. 請勿提供任何個資或驗證碼（OTP） 給未經查證之陌生來源。 
3. 若發現疑似詐騙行為，請立即撥打 165 反詐騙專線或報警處理。 
4. 如已提供資料或遭盜刷，請儘速聯繫發卡銀行與遭偽冒單位官方客服，以利後續協助。 

全支付再次鄭重聲明：  

全支付電子支付股份有限公司及各官方單位，絕不會以任何理由要求民眾提供帳號密碼、信用卡資料或驗證碼。請社會大眾遇到疑似詐騙情形時，務必謹慎查證，以守護自身權益與資金安全。 

全支付將持續與主管機關及警方密切合作，強化用戶資安防護，並打擊詐騙集團，為全民打造更安全、可信賴的行動支付環境。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／郭台銘母親辭世　享嵩壽百歲
副院長與女副主任沙發上連結！　陸醫院值班室影片流出
7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天看手機　超扯畫面譙翻
快訊／全支付發聲明「資安無虞」　不實言論保留法律告訴權
「利息、股利、租金」年結2萬要繳補充保費　政院：不會為難小資
普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完怪怪的：沒安全
二代健保新制「一票房東雙重打擊」　他曝殘酷現實：市場更扭曲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快訊／全支付聲明「資安無虞」　針對不實言論保留法律告訴權

限今天！全家咖啡「買6送6」　搭配哈根達斯半價優惠

限時7天！好市多雙11線上購物節再升級　會員激推5大好物全年最低價

【廣編】艾絲樂小兔必收周邊再+1　超萌美体機全台限量100組

黃仁勳拿起高麗蔘精飲品笑問「這對健康有好處嗎？」　網笑：科技人也需要補氣

【廣編】歐德傢俱榮獲第79屆「優良商人」殊榮　樹立台灣傢俱產業典範

【廣編】台灣代理商回應　日本「龜甲萬醬油」防腐劑超標事件

【廣編】北農推「萬元放大術」回饋方案　消費滿額送購物金、電商累積再折扣

普發萬元怎麼花最划算？瞄準3C家電　電商雙11「降價＋回饋」放大預算

快訊／高嘉瑜控買到爛地瓜　大全聯道歉：商品全數下架　

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

快訊／全支付聲明「資安無虞」　針對不實言論保留法律告訴權

限今天！全家咖啡「買6送6」　搭配哈根達斯半價優惠

限時7天！好市多雙11線上購物節再升級　會員激推5大好物全年最低價

【廣編】艾絲樂小兔必收周邊再+1　超萌美体機全台限量100組

黃仁勳拿起高麗蔘精飲品笑問「這對健康有好處嗎？」　網笑：科技人也需要補氣

【廣編】歐德傢俱榮獲第79屆「優良商人」殊榮　樹立台灣傢俱產業典範

【廣編】台灣代理商回應　日本「龜甲萬醬油」防腐劑超標事件

【廣編】北農推「萬元放大術」回饋方案　消費滿額送購物金、電商累積再折扣

普發萬元怎麼花最划算？瞄準3C家電　電商雙11「降價＋回饋」放大預算

快訊／高嘉瑜控買到爛地瓜　大全聯道歉：商品全數下架　

快訊／郭台銘悲告！「敬愛的媽媽」郭初永真辭世　享嵩壽百歲

台電指核二、核三廠具重啟條件　民進黨團：應為初步評估

韓職救援王高祐錫下季續留美國　韓媒：明年不會回國

林佳龍宴請駐紐約聯合國常任代表團　團長：台灣是國際不可或缺一員

萬元擁有Seiko得獎錶　不對稱錶鍊時髦有型

「蟻人」艾德華茲回歸首秀拿15分　灰狼23分慘敗遭尼克打爆

才說「我沒那麼愛哭」　溫妮歡慶36歲生日被逼到落淚

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

補充保費改制挨批　石崇良試算講解：領50萬獎金只收2千

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

【操盤手現身】太子集團洗錢45億　「出事急賣超跑」移送北檢

消費熱門新聞

限今天！全家咖啡「買6送6」

限時7天！美式賣場雙11線上購物節再升級

超商連續5天「買1送1」懶人包

快訊／高嘉瑜控買到爛地瓜　大全聯道歉

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

雙11價格狂降！德國雙人必買好物年度爆殺

7-11美式「買11送11杯」　超商咖啡優惠

星展卡祭出18%神級回饋

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

三商炸雞買5送5！速食店限時優惠　摩斯「加11元多1杯飲料」

這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌

好市多雙11「連7天300品項特價」

黃仁勳拿「高麗蔘精飲品」補氣成爆紅話題

更多熱門

相關新聞

全支付爆盜刷潮！官方急發四點聲明

全支付爆盜刷潮！官方急發四點聲明

行動支付平台「全支付」近日頻傳遭盜刷事件，多名用戶反映綁定的銀行帳戶被不明人士扣款，甚至有民眾在外送平台Foodpanda上遭連刷20筆、損失逾8萬元。面對用戶恐慌，全支付母公司全聯3日緊急發布聲明，提醒民眾提防詐騙與釣魚連結，並呼籲若發現異常交易，應立即與銀行及全支付客服聯繫。

不是全支付！全聯「最優惠結帳方式」曝

不是全支付！全聯「最優惠結帳方式」曝

全電商iPhone 17今晚開放預購　最高回饋3500元

全電商iPhone 17今晚開放預購　最高回饋3500元

大全聯停用LINE PAY、街口　全支付3%回饋取消

大全聯停用LINE PAY、街口　全支付3%回饋取消

foodpanda整合「全支付」　連結帳戶付款可享3%回饋

foodpanda整合「全支付」　連結帳戶付款可享3%回饋

關鍵字：

全支付

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

韓手遊來台40天停更

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面