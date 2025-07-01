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foodpanda整合「全支付」　連結帳戶付款可享3%回饋

▲▼foodpanda與全支付合作。（圖／記者蕭筠攝）

▲foodpanda找來全支付合作提供更多元支付方式。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

foodpanda今（1）日宣布與「全支付」合作，率先把電子支付整合至外送平台支付選項當中，提供更多元的支付方式，且僅須透過帳戶綁定，不須使用信用卡，即日起正式上線，並祭出限時優惠。

金管會於去年6月宣布電子支付鬆綁，開放綁定外送、計程車、停車等3大平台，時隔1年，foodpanda今（1）日正式宣布合作「全支付」，成為全台首家外送平台與電子支付跨界整合。

根據資策會調查，2022年至2024年以電子支付作為外送付款比例成長近17%，foodpanda也有將近7成用戶偏好線上支付，可以看出消費者對「數位支付便利性」的需求大幅增加，而根據聯合信用卡中心資料，25歲以下使用信用卡支付餐飲消費僅佔8.6%、65歲以上銀髮族則僅有2.2%，此次合作主打無須信用卡，僅須透過帳戶綁定即可輕鬆享受外送服務。

▲▼foodpanda與全支付合作。（圖／記者蕭筠攝）

▲foodpanda總經理黃逸華（左）、全支付總經理游金榮（右）。

foodpanda總經理黃逸華表示：「這是金融法規鬆綁後第一個電子支付跟外送平台結合，是非常重要的里程碑。」合作契機為疫情期間無接觸支付需求高，但部分民眾因沒有信用卡無法完成無接觸支付，因此才想透過合作滿足無信用卡也能享用電子支付的服務，此次合作是互補關係，希望能為雙方會員增值及加分。

針對為何選擇與全支付合作，黃逸華指出因全支付成長速度非常快，更看重其後續發展場域是非常寬廣的，「很高興能夠跟這樣的業者合作。」全支付總經理游金榮則說，此次雙品牌是一個高品質、高滲透率的合作，希望提供更多消費體驗給會員，充分發揮無信用卡支付優勢及點數價值整合。

全支付導入foodpanda後，除生鮮雜貨、美食外送皆可使用全支付結帳外，同時也能享有foodpanda各項優惠及賺取全點，還可用全點即時折抵金額，當筆訂單折抵無上限，打造完整全生活生態圈的支付體驗。

為歡慶全支付正式上線foodpanda，全支付推出限時優惠活動，即日起至9月30日凡使用全支付連結帳戶付款皆可享3%點數回饋，不限金額、不限次數，回饋無上限；至7月31日凡會員於全支付APP完成活動登錄後，於foodpanda全站消費單筆滿299元可再享4%全點回饋，若使用指定銀行帳戶付款再加碼3%點數回饋，最高回饋可達10%。

另foodpanda加碼推出3大限定好康，每周二於平台使用全支付下單全聯，可享滿額最高10%全點回饋+10%胖達幣回饋；指定日期使用全支付於大潤發消費滿額，可享最高10%全點回饋+pandapro會員最高7折下殺；即日起至7月31日於指定餐廳使用全支付滿額付款，最高可享10%全點回饋+65折優惠。

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