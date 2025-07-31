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大全聯停用LINE PAY第三方支付！全支付3%取消「將有多重回饋」　

▲▼大全聯調整支付方式。（圖／大全聯台南店）

▲大全聯調整支付方式。（圖／翻攝自大全聯台南店）

記者林育綾／台北報導

大潤發正式改名為「大全聯」，因應資源整合提升也調整交易模式，多家分店臉書公告，8月1日起將停用「LINE Pay、街口支付、台新Pay、阿發Pay」等第三方支付。此外原適用於全支付的「店外無腦刷回饋3％無上限活動」將不再適用於大全聯門市，但由於合併至全聯體系，將有更多全聯體系通路的多重回饋。

▲▼大全聯支付方式異動公告。（圖／大全聯提供）

▲大全聯調整支付方式。（圖／翻攝自大全聯台南店）

多家大全聯分店在臉書發出公告，8月1日起，在大全聯實體門市使用PX Pay消費，將開放付款功能。LINE Pay、街口支付、台新Pay」等第三方支付，同步於8月1日起停止使用。

公告也指出，原適用於全支付的「店外無腦刷回饋3％無上限活動」將不再適用於大全聯門市。但由於合併至全聯體系，將有更多全聯體系通路的多重回饋。而使用指定銀行綁定及指定通路，所享的相關加碼回饋，則維持不變。

大全聯表示，因應大潤發全面正式更名大全聯，支付方式異動，包括福利卡及儲值卡啟用，僅接受現金定額儲值；PX Pay同步啟動支付功能。全聯也提醒消費者，會員結帳前可先開啟全支付或PX Pay，加快結帳速度，詳細請洽店內公告及大全聯官網。

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