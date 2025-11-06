台南機車擦撞2騎士倒地送醫　路邊轎車衰遭波及

記者林東良／台南報導
台南市中西區南門路5日傍晚發生3車連環擦撞事故，一名男子騎機車北向南行駛時，與同向直行的另一輛機車發生碰撞，倒地後機車又波及停於路旁的一輛自小客車，事故造成2名騎士受傷送醫，所幸皆無生命危險。
▲台南市中西區南門路傍晚發生機車擦撞事故，造成2人受傷送醫，警消現場處理事故。（記者林東良翻攝，下同）
台南市警二分局警方指出，事故發生於5日傍晚6時許，雙方駕駛經酒測均無飲酒情形。現場3輛車輛受損，詳細肇事經過與責任歸屬，仍待警方進一步勘查及調查釐清。
