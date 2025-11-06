台南機車擦撞2騎士倒地送醫　路邊轎車衰遭波及

有網友近日上傳機車與自小客車車禍影片，引發討論，台南市警四分局交通分隊小隊長林雄男指出，經查該事故發生於10月29日晚間8時許，地點位於安平區安平路與華平路口，一輛自小客車沿安平路西往東行駛至路口左轉時，與東向西直行的機車發生碰撞，造成機車騎士受傷送醫。