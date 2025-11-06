存股族哀號！健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱曝解方

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

被稱為「不敗教主」的投資達人陳重銘，近日在臉書發文提醒股民，健保補充保費新制擬於116年上路，將優先從「利息、股利、租金」開徵，並改採年度結算制度。對存股族而言，恐怕會受到影響，他也以簡明試算、實例分析，指出可能造成的困擾與節稅方向。

陳重銘在粉專指出，目前補充保費的「扣繳上限」將從1000萬元提高至5000萬元，費率維持2.11％。他舉例說，「假設年領2000萬股利，原本上限是1000萬，只需繳21.1萬元，但若上限提高至5000萬，則需繳42.2萬元。」

不過，他也指出，對於股利大戶而言，補充保費只是「零頭」，真正吃重的還是所得稅，「所以通常會開設投資公司節稅，投資公司也不用繳交補充保費。」

接著，他分析新制「年度結算」的影響，「目前是單筆計算，如果月月領1.99萬元ETF配息，因未達2萬門檻免繳補充保費；但若改成年度結算，一年下來23.88萬元，就要繳近5000元補充保費。」他也質疑，若改為年結制，「過去補充保費都是直接從股利中扣除，如果改成隔年申報，恐怕更擾民。」

至於如何節省補充保費，提醒「費率2.11%並不高，沒必要刻意避稅。」例如除息前賣出避開配息雖可免繳補充保費，但若股價填息上漲，「反而賠更多」。

他建議投資人「挑選配息少但獲利成長的公司」，像台積電配息少、補充保費低，股價因獲利成長持續上漲，「又沒有證券交易所得稅，價差獲利免稅」。

他最後直言，股利要繳補充保費其實「有爭議」，因為股利並非穩賺，「萬一貼息賠錢還要繳費不合理」，並指出制度上的矛盾，「除息參考價是扣掉股利，那股利怎麼又變成所得？」他無奈笑說「反正講到錢永遠贏不過政府，乖乖聽話就對了，就當作愛國，健保制度也不是沒優點。不然就去開投資公司吧！」