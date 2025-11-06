　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

存股族哀號！健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱曝解方

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

被稱為「不敗教主」的投資達人陳重銘，近日在臉書發文提醒股民，健保補充保費新制擬於116年上路，將優先從「利息、股利、租金」開徵，並改採年度結算制度。對存股族而言，恐怕會受到影響，他也以簡明試算、實例分析，指出可能造成的困擾與節稅方向。

陳重銘在粉專指出，目前補充保費的「扣繳上限」將從1000萬元提高至5000萬元，費率維持2.11％。他舉例說，「假設年領2000萬股利，原本上限是1000萬，只需繳21.1萬元，但若上限提高至5000萬，則需繳42.2萬元。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，他也指出，對於股利大戶而言，補充保費只是「零頭」，真正吃重的還是所得稅，「所以通常會開設投資公司節稅，投資公司也不用繳交補充保費。」

接著，他分析新制「年度結算」的影響，「目前是單筆計算，如果月月領1.99萬元ETF配息，因未達2萬門檻免繳補充保費；但若改成年度結算，一年下來23.88萬元，就要繳近5000元補充保費。」他也質疑，若改為年結制，「過去補充保費都是直接從股利中扣除，如果改成隔年申報，恐怕更擾民。」

至於如何節省補充保費，提醒「費率2.11%並不高，沒必要刻意避稅。」例如除息前賣出避開配息雖可免繳補充保費，但若股價填息上漲，「反而賠更多」。

他建議投資人「挑選配息少但獲利成長的公司」，像台積電配息少、補充保費低，股價因獲利成長持續上漲，「又沒有證券交易所得稅，價差獲利免稅」。

他最後直言，股利要繳補充保費其實「有爭議」，因為股利並非穩賺，「萬一貼息賠錢還要繳費不合理」，並指出制度上的矛盾，「除息參考價是扣掉股利，那股利怎麼又變成所得？」他無奈笑說「反正講到錢永遠贏不過政府，乖乖聽話就對了，就當作愛國，健保制度也不是沒優點。不然就去開投資公司吧！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀慘況曝光
謝侑芯「OnlyFans突上傳多部新作」！　助理曝原因
桃園南門市場「三分之二區域」燒毀！　在地人：生活重心沒了
30歲台女關西機場被捕！　走私20kg液態大麻史上最多
人妻遭爆「跟黑人朋友3P」：解鎖外籍！　夫收裸照氣炸
鳳凰下周最接近台灣　3地「雨下到發紫」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

少打一個0！旅客86元入住台中這家旅館　觀旅局證實是合法業者

存股族哀號！健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱曝解方

謝侑芯猝死前3天「7閨蜜熱舞」G奶辣模被質疑！她澄清：沒去過大馬

0050也逃不掉！補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

北京故宮深信「台灣文物終會回歸祖國」　蕭宗煌：聽聽就好

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

台灣虎航招募培訓機師　最快明年第2季起受訓

鳳凰恐又大又強「走勢最不利」　粉專：預計周三到四穿越台灣上空

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

少打一個0！旅客86元入住台中這家旅館　觀旅局證實是合法業者

存股族哀號！健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱曝解方

謝侑芯猝死前3天「7閨蜜熱舞」G奶辣模被質疑！她澄清：沒去過大馬

0050也逃不掉！補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

北京故宮深信「台灣文物終會回歸祖國」　蕭宗煌：聽聽就好

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

台灣虎航招募培訓機師　最快明年第2季起受訓

鳳凰恐又大又強「走勢最不利」　粉專：預計周三到四穿越台灣上空

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

綠衫軍砍將布朗「26分鐘內狂轟35分」　賞巫師難堪6連敗

2026北市議員「藍白合」　戴錫欽：蔣萬安當然可以幫民眾黨站台

非洲豬瘟解禁！　農業部啟動產銷調節平衡市場需求

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

迴轉港點用F1賽車送餐！苗栗縣「最北鄉鎮」一日遊美食攻略

台南原民知識擂台賽熱鬧登場　建興國中、崇明國小奪冠

謝金晶跟風網路謠言「豬哥亮還活著」！　曝爸娶4老婆真實原因

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

誇張媽學校舞會上拐走女兒「14歲男友」　還和他生下小孩

【泰格與雪兒】該拿的要拿回來

生活熱門新聞

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

最新各國路徑！　鳳凰可能達中颱上限

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

更多熱門

相關新聞

補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

未來新制補充保費擬改為「年度結算」，只要一年內股利、利息或租金收入累計超過2萬，就得繳納2.11%的補充保費，消息曝光後引發存股族炸鍋！財經作家「樂活大叔」施昇輝指出，就連0050也有可能被課健保補充費，看來「只有買不配息的ETF才能規避健保補充費了。」

AI引領半導體「雙週期」成長　一表看6檔強勢ETF

AI引領半導體「雙週期」成長　一表看6檔強勢ETF

二代健保新制惹怒網「定存利息1.7%，政府就要拿2.11%」

二代健保新制惹怒網「定存利息1.7%，政府就要拿2.11%」

股息房租年賺2萬課補充保費　醫界人士肯定

股息房租年賺2萬課補充保費　醫界人士肯定

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

關鍵字：

陳重銘補充保費股民投資健保

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

韓手遊來台40天停更

獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面