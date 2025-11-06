太子集團陳志也被騙！部屬A走9億消失　改派3親信接管台灣資產

▲太子集團陳志找了3個親信在台控制資產流向。（資料照／翻攝Prince Holding）

記者劉昌松／台北報導

檢調單位偵辦陳志為首的太子集團詐騙洗錢案，一舉扣得藏在台灣的45億元資產，逐步釐清太子集團在台洗錢組織發展，陳志一開始指派新加坡籍張剛耀來台管理不法資產，沒想到被張私吞9億，陳志改找事業夥伴楊新發、李添來台接管，並由集團帳房陳秀玲負責稽核查帳，把台灣建立成全球洗錢據點之一，陳志則來台就安心住在和平大苑，開豪車出門代步。

據了解，柬埔寨華裔陳志與具有經營專才的李添認識已久，李添不時提供太子集團資金運用建議，2人信任關係不同一般，除了陳志在太子集團位居主席之外，李添與新加坡籍男子楊新發都是太子集團高層，陳志因涉及電信詐騙、殺豬盤案遭美國聯邦檢察官起訴後，李添與楊新發也被列入制裁名單。

▲陳志等太子高層來台會使用超跑豪車代步。（圖／記者游瓊華翻攝）

由於太子集團在國際間行騙獲取的大量資金急需漂白，陳志找張剛耀來台以不法所得購買和平大苑房產，並在2018年設立台灣太子不動產公司管理這些豪宅，張可由集團其他公司轉帳支付房貸等費用，沒想到張2020年間從公司帳轉了約9億台幣到自己帳戶後人間蒸發，太子集團得知後提出民刑事告訴，同時調整在台管理模式。

陳志決定派出信任的李添來台掌控大局，李添一方面透過王昱棠、辜淑雯等台籍幹部，雇請工程師為集團海外博弈遊戲寫程式，維持在台人頭公司的營運假象，一方面由助理劉純妤等人打理集團高層來台行程，安排入住和平大苑以及調配超跑豪車。

▲李添特助劉純妤工作包括負責太子高層在台吃住行程。（資料照／記者劉昌松攝）

至於太子集團在台資產貸款等開銷，轉由尼爾創新公司負責，相關資金來源，疑似太子集團海外不法收入，為了避免集團資金又遭侵占，長期負責查核世界各地帳務的新加坡籍帳房陳秀玲，除了奉命擔起台灣太子負責人一職，也不時來台稽核各公司財務狀況。

直到陳志太子集團遭起訴制裁時，李添、陳秀玲等外籍成員早已離境，王昱棠趕緊與李添的助理李守禮處理超跑名車的過戶問題，還試圖找人把車子開離和平大苑，檢警調出手攔截查扣後，現正持續清查太子集團在台不法情事，以及是否還有其他暗藏資產。