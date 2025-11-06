　
社會 社會焦點 保障人權

太子集團「爆乳特助」交保笑著離開　律師曝燦笑內幕：應該很邊緣

記者趙蔡州／綜合報導

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺、洗錢，台北地檢署4日查扣太子集團45億元資產，拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，律師林智群表示，「詐騙集團助理15萬元交保，當然開心啊，她應該是很邊緣的啦」。

▲▼陳志太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

▲總經理特助劉純妤15萬交保後笑著離開，畫面曝光後引發網友熱議。（圖／記者劉昌松攝）

針對劉純妤被檢方諭知15萬元交保一事，律師林智群5日在臉書表示，詐團助理15萬元交保「當然開心啊」，不過對方應該是「很邊緣」，畢竟其他4人都聲押。

林智群也說，金管會應該參與反詐騙計畫，太子集團騙了一堆錢，在台灣拿了30幾億元買了11戶豪宅，「銀行都不覺得奇怪？建商也不覺得奇怪？賣房子，都不用管資金來源嗎」、「現在檢警偵辦詐騙集團，都只能抓到車手、提供帳戶者這種小蝦米，根本是隔鞋搔癢，現在美國扣了140億美元資產，台灣才後知後覺，查扣45億元新台幣。」

林智群指出，詐騙集團騙來的錢，不可能放在中國，畢竟許多人都想跑了，誰還放錢在中國，通常是放虛擬貨幣，不然就是放台灣這種金融管制寬鬆的國家，在美國洗錢罪罪刑很重的，台灣要查詐騙集團案件，從後端金流查起，是最有效的。

11/03 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

準鳳凰最新路徑北修「西奔轉彎」　3天爆發增強！暴風侵襲率曝

