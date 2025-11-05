批民進黨用人不顧觀感　游盈隆：把吳音寧當工具人消耗

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院中部服務中心副執行長吳音寧原要透過擔任農業部指派法人董事，坐上台肥董事長大位，但疑因輿論反彈過大，昨台肥董事會決議由張滄郎接任董事長。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆4日痛批民進黨，過去用人不在乎社會觀感，但這次卻在強大輿論壓力懸崖勒馬，根本是把吳音寧當成「工具人」消耗。

游盈隆4日接受民眾黨自媒體《民眾之聲》主持人許甫專訪時火力全開，針對吳音寧被提名台肥董事長又緊急破局的爭議，痛批執政當局將其「過度消耗」。他認為，民進黨過去在用人方面已不在乎社會觀感，但這次卻在強大輿論壓力下「臨時喊停，懸崖勒馬」終止人事案。

游盈隆為吳音寧抱不平，直指對她「蠻不公平的」，並被當成「一個工具人」過度消費。不過，游盈隆也大膽推測，這齣「出神入化」的政治戲碼，破局反而可能是高層精算後的「高招」。他分析，吳音寧的突然聚焦，可能成為民進黨推派她參選下一任彰化縣長的「不錯的布局」。

談及南台灣縣市長初選，游盈隆指出，高雄立委林岱樺在岡山的造勢實力相當震撼，可說是空前成功的驚天之舉。他形容，林岱樺聲淚俱下的演說，宛如「孟姜女哭倒萬里長城」，策略上直接訴諸群眾的情感訴求，而非權貴派系，認為台灣人吃這一套。

此外，游盈隆更將林岱樺的「詐領助理費」案，提升至「歷史共業」的制度面討論，認為許多立委、議員若被查，「可能沒有幾個人經得起查」，呼籲應透過社會溝通，由立法院「統籌起來一次解決」。

而針對台南初選，游盈隆以自身經歷警告賴清德，不論是台南或高雄初選，都應捍衛公正性。他直言2019年民進黨總統初選是一場「民調作弊之害」下的「歷史醜聞」，而賴清德是受害者，他強調，賴清德今日身為總統兼黨主席，「更應該強烈地捍衛這個初選民調的公正性客觀性」，不容許黨內任何作假。