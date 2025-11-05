　
    • 　
>
螺旋比海鷗大！鳳凰成颱後將「又大又強」　初估路徑不排除登陸

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA、weathernerds）

▲準鳳凰螺旋雲帶建立，但近中心對流還不紮實 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，最快今（5日）晚熱帶性低氣壓TD29就會發展為今年第25號颱風「鳳凰」（Fung-wong），下周將影響到台灣附近天氣。氣象專家認為，準鳳凰目前型態不錯，比起海鷗颱風範圍大，成颱後將快速增強，抵達菲律賓前就已經變得又大又強，未來路徑不排除登陸台灣。

氣象署指出，TD29外圍螺旋雲帶已建立，但近中心對流還不紮實，強度目前仍在增強中，最快今深夜到明（6日）晨會發展成鳳凰颱風。未來路徑偏西北西，7日（周五）後可能增強為中颱，10日（下周一）後北轉，北轉後將有3種可能路徑，目前以「進入台灣海峽南側」機率最高，也是離台灣最近的路徑，11、12日（下周二、三）將最接近，有機會與東北季風產生共伴效應，造成顯著降雨，同時也不排除登陸台灣。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲氣象署不排除準鳳凰可能登陸 。（圖／中央氣象署）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，依據衛星雲圖，準鳳凰螺旋性相當明顯，型態不錯，範圍頗大，成為颱風後會快速發展、增強，在抵達菲律賓之前會變成一顆又大又強的颱風，之後的狀況就得看他的走法了，不同走法，進入的環境會差滿多的。比起準鳳凰，目前位在南海的海鷗，則顯得「小很多」。

另外，氣象署未來一周天氣預測圖也初步估計，未來鳳凰颱風北轉之後，將有可能以最接近台灣的路線移動，其中心不排除登陸台灣西南部地區，台灣颱風論壇認為，由於路徑還有調整空間，現階段先保持關注。

▼海鷗颱風比起準鳳凰顯得小很多 。（圖／翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA、weathernerds）

熱帶性低氣壓TD29今天（5日）上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方2860公里處，以西北轉西北西方向前進，預計短時間內增強為颱風「鳳凰」。氣象專家表示，準鳳凰預計下週抵達菲律賓呂宋島附近，未來路徑取決於高壓減弱速度，若速度較慢，熱帶系統穿越呂宋島後才會北轉，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感。

