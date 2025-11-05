準鳳凰最新路徑北修「西奔轉彎」　3天爆發增強！暴風侵襲率曝

▲準鳳凰環流複雜混亂。（圖／翻攝weathernerds）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD29最快今（5日）夜增強成颱風「鳳凰」，未來準鳳凰在北轉之後的路徑變數仍大，不排除登陸台灣，稍早更新的颱風路徑潛勢預報有北修趨勢。而各國電腦模式也沒有改變預測的路徑，並有趨於一致的共識，估計準鳳凰將在10日（下周一）左右以較強颱風等級登陸呂宋島北側，之後北轉。

氣象署今晚更新颱風路徑潛勢預報，TD29目前位在鵝鑾鼻東南東方2760公里處，以時速21公里速度向西北轉西北西持續前進，未來5天路徑有北修趨勢，預計一路往西、周末會穿越呂宋島北部，逐漸往北轉彎，下周將會影響到台灣附近天氣，預估最靠近時間點落在11、12日（下周一、二）。

截至目前氣象署初估颱風暴風可能到達時間及機率中，恆春、蘭嶼、高雄、屏東機率破10%。

▲準鳳凰未來5天路徑有北修趨勢。（圖／中央氣象署）



西太平洋天氣網指出，衛星影像觀察TD29其環流非常複雜、混亂，來自西北方的乾燥空氣干擾，加上中層風切影響對流發展，各國氣象機構認為，未來24小時內TD29有望開始增強，在3天內快速發展，最快今晚就升格為颱風。

目前大多數值模式與官方氣象機構的預測路徑維持與先前大致一致，初估在10日抵達呂宋島北部或中部陸地，屆時強度可能達到中度、強烈颱風等級，少部分模式顯示颱風可能北轉。

▼暴風侵襲率已觸及台灣南端陸地。（圖／中央氣象署）

