地方 地方焦點

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」擴大普發效益

▲中央普發1萬，桃園推出「百倍奉還」活動

▲中央普發1萬，桃園推出「百倍奉還」擴大普發效益。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政5日於市政會議表示，因應中央普發現金1萬元，市府推出「普發一萬．桃園百倍奉還」活動，讓民眾「用少錢得大獎」，期盼藉由加碼效應，吸引更多消費者前來桃園購物、餐飲與旅遊，進而帶動桃園商圈活絡與產業發展。

張善政說明，「普發一萬．桃園百倍奉還」活動規劃每日、每週、每月及壓軸抽獎機制，只要登錄100元以上消費發票，即有機會中得「百倍奉還」的好運大獎。活動每日抽1萬元、每週抽5萬元、每月抽10萬元，以及最終壓軸更有100萬元現金大獎。

▲中央普發1萬，桃園推出「百倍奉還」活動

張市長也感謝桃園商業總會、桃園市商圈產業聯合會及桃園觀光工廠促進發展協會等商業界共同響應，期盼透過公私協力，讓普發1萬元的效益在桃園持續滾動，讓經濟活力回饋至商家與市民，形成全民共享的正向循環。

▲中央普發1萬，桃園推出「百倍奉還」活動

經濟發展局長張誠表示，活動自11月12日起至12月31日止舉辦，發票登錄期間為11月13日至明（115）年1月7日，讓民眾有更充裕時間準備與登錄參加。凡於桃園市合法開立統一發票的商家消費每滿100元，即可獲得一組抽獎序號，每張發票最多可累積600組序號（單筆消費上限6萬元）。為擴大中獎機會並兼顧公平性，活動規定同一張發票僅限中獎一次、同一人不得重複領取相同獎項。

張局長也進一步指出，「普發一萬 ．桃園百倍奉還」活動設有天天抽、週週抽、月月抽與壓軸抽等四大抽獎機制，分別為天天抽1萬元1名、週週抽5萬元1名、月月抽10萬元1名，以及最終壓軸抽100萬元現金1名。活動期間，經發局也將與在地商圈、觀光工廠及樂天桃猿球團合作，推出限量加碼好禮與體驗活動，吸引更多民眾前來桃園購物與旅遊，創造城市觀光與消費雙贏的經濟效益。

準鳳凰最新路徑北修「西奔轉彎」　3天爆發增強！暴風侵襲率曝

