生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準鳳凰颱風不排除登陸台灣　恐與東北季風產生共伴效應

▲▼熱帶性低氣壓TD29。（圖／氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓TD29。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD29最快今晚增強為鳳凰颱風，周五後有機會增強為中颱，目前北轉路徑以「進入台灣海峽南側」機率最高，有機會與東北季風產生共伴效應，也不排除直接登陸台灣，下周二、周三北部、東半部要留意顯著降雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，熱帶性低氣壓TD29中心還不夠紮實，發展還要一段時間，預計今天深夜到明天清晨增強為鳳凰颱風，未來路徑偏西北西，周五後接近菲律賓東方海面可能增強為中颱，下周一抵達菲律賓北側陸地後北轉。

黃恩鴻指出，鳳凰颱風北轉將有3種可能路徑，若偏東將從東半側外海北上、偏西就會進入廣東沿海、中間則是進入台灣海峽南側，目前以「進入台灣海峽南側」機率最高，也是離台灣最近的路徑，預計下周二、周三最接近，有機會與東北季風產生共伴效應，造成顯著降雨，同時也不排除登陸，但在接近台灣過程中將會減弱。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，明天東北季風減弱，水氣減少，大台北、宜花地區偶有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周五至下周日各地多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有零星短暫雨。下周日晚間到周一東北季風增強，北部濕涼，大台北、東北部有局部大雨。周二、周三東北季風及颱風外圍環流影響，北部、東半部及南部有陣雨，也有大雨或局部豪雨機率。

溫度方面，黃恩鴻指出，明天東北季風減弱，周五至下周日各地高溫30度，低溫22至24度。下周一、周二降雨明顯，溫度下降，北部、宜蘭高溫23至24度，低溫22至24度。另外，他也說，周六起基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。

11/03

準鳳凰颱風不排除登陸台灣！最新預測曝光

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

