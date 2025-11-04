普發現金議題燒進雲林縣議會　張麗善：雲林沒條件普發

▲雲林縣長張麗善於議會總質詢中回應議員提問，神情堅定。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣議會昨（3）日總質詢，議員關切「普發現金」議題，縣長張麗善一句「現階段雲林縣沒有條件普發現金」，語氣堅定卻也無奈。她說，雲林縣有65萬多人，若人人普發1萬元就要65億元，她雖已還債100億元，但尚有127億元債務。

先把根基打穩，才能談分享果實。張麗善細數財政現況，語調中帶著一絲苦笑。她說，雲林縣是農業縣，農地不收稅，雲林縣一年稅收約40億，人事費就將近150億；雲林縣公共債務，從她上任時227億，現已還債100億，尚有127億。雲林縣過往虛列預算，監察院審計部一再稽核財政，必須在情況許可下，才能增加社會福利。

雲林的錢要花在刀口上。張麗善強調，雲林縣之所以能夠增加班班有冷氣、水洗式智慧黑板、長青食堂從以往3000多個長輩，現在1萬5000多位長輩用餐、65歲以上中低收入、身心障礙、百歲人瑞健保減免等社會福利，是因為致力財政健全改善，獲得財政部肯定，財政健全化才能夠進行更多社會福利。

張麗善接著提到《財政收支劃分法》雖通過三讀，雲林縣理應增加預算，但實際上中央一般補助款和平衡預算都減少，計畫型補助卻要求地方提高自籌比例從50%至70%不等。去年雲林是財力五級，爭取計畫只需負擔10%，現在要爭取150億，必須拿出70、80億自籌款，財政壓力極大。



談到這幾年的努力，語氣有些感慨。張麗善重申，雲林縣還債是為減輕後代子孫壓力，從她上任時，雲林縣有將近227億負債，平均每一個縣民要負債3.3萬，好不容易還債100億，然現今每一個孩子出生仍是要負債1.9萬元。明年她即將卸任，若中央持續藉由財劃法對地方左給右扣，無任何調整，雲林縣要還債有困難，更將無法避免舉債。