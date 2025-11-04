　
社會 社會焦點 保障人權

鬼滅之刃公仔、寶可夢玩偶全被查封拍賣　無照駕駛慣犯這下慘了

▲執行人員從曾男倉庫內找出大量具有價值的玩偶、公仔，依法查封並將公開變賣，抵償交通罰鍰。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲執行人員從曾男倉庫內找出大量具有價值的玩偶、公仔，依法查封並將公開變賣，抵償交通罰鍰。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供，下同）

記者葉品辰／嘉義報導

法務部行政執行署嘉義分署將於11月11日（雙11）上午10時，在嘉義分署一樓大廳公開變賣一名無照駕駛慣犯的玩偶與公仔收藏，展現對危害道路安全行為「強力執行、絕不寬貸」的決心。

嘉義分署指出，該名曾姓男子駕照早已被註銷，卻仍多次無照駕車上路，累計違規罰鍰約6萬元，嚴重危及用路人安全。案件移送強制執行後，執行人員查出曾男名下獨資商行已倒閉，但倉庫內仍存有大量具有價值的玩偶、公仔。為確保國家債權並落實「道安」政策，嘉義分署依法查封並將公開變賣，以拍賣所得抵償交通罰鍰。

▲執行人員從曾男倉庫內找出大量具有價值的玩偶、公仔，依法查封並將公開變賣，抵償交通罰鍰。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

嘉義分署強調，此舉不僅是依法追繳罰鍰，更象徵將違法者的財產轉化為公益用途，讓社會大眾共同參與維護法治與安全的行動。分署誠摯邀請民眾踴躍前往參與拍賣，以優惠價格入手喜愛的收藏品，同時支持政府打擊「黑、金、槍、毒、詐」，守護「治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安」的「五打七安」政策。欲查詢雲嘉地區最新拍賣、變賣資訊，可至嘉義分署官網、臉書粉絲專頁，或撥打服務專線05-2711133洽詢。

▲執行人員從曾男倉庫內找出大量具有價值的玩偶、公仔，依法查封並將公開變賣，抵償交通罰鍰。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

