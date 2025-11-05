雲嘉南風管處拚觀光　攜手產業店家辦媒合會促進跨域交流

▲雲嘉南濱海觀光團媒合會邀請店家商號加入打造聯盟經濟。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下稱雲嘉南管理處)與社團法人台灣雲嘉南濱海產業文化觀光協會共同主辦的「114年雲嘉南濱海觀光圈座談媒合會」，今（5）日於嘉義雲來餐廳舉行，活動以「建立產業合作橋梁、促進跨域交流」為主軸，旨在協助業者提升品牌曝光、拓展合作管道，促進旅遊資源整合與商機媒合，攜手推動雲嘉南濱海觀光產業永續發展。

▲ 雲嘉南風景管理處處長徐振能（圖左）上任後，攜手臺雲嘉南濱海文化產業協會理事長戴泳明（圖右），兩人積極推動濱海觀光，舉辦商家與旅遊相關產業業者媒合會，希望藉由跨域交流陸續創造觀光新商機 。（圖／記者翁伊森攝）

雲嘉南管理處徐振能處長表示，本次活動邁入第二年，延續去年首屆的熱烈迴響，今年規模再度擴大，除集結涵蓋農產、旅宿、漁業、餐飲、觀光工廠、食品工廠、婚慶及文創等領域共34家業者外，並特別邀請國立故宮博物院南部院區共襄盛舉，期望藉由「旅遊 × 藝文」結合，開拓更具深度與文化內涵的跨域合作模式。

社團法人台灣雲嘉南濱海產業文化觀光協會(簡稱雲嘉南觀光圈)現場設置雲嘉南觀光圈業者媒合展示區，展出各地農漁產品、特色美食與精選伴手禮，並提供多元遊程與優惠資訊，讓與會者能一站式掌握雲嘉南觀光圈的豐富資源與合作潛力。會中亦安排業者代表簡報與交流，現場互動熱絡，促成多項合作意向，成果豐碩。



雲嘉南管理處表示，未來將持續優化媒合機制、深化地方產業鏈結，期盼吸引更多國內外業者及旅客走訪雲嘉南濱海地區，共同體驗濱海風情與人文魅力，攜手打造具國際競爭力的觀光新亮點。

雲林業者包含：沐藝家、口湖遊客中心魅力農店、海男子紀家水產、 林家點心城、 杰樂蕃薯、543小農女の辣木園、 第一鰻波。

嘉義業者包含：宏展農場、幸福樂民宿、永芳鳥仔餅、元泉益音樂菜脯、湛藍海寓民宿、唐漢海產行 、 好美農漁產業、向禾休閒漁場、 布袋文創Hotel 、 海風長堤民宿 、 江山米人。

台南地區業者包含饗北門、 鹽鄉民宿餐廳 、 田媽媽北門嶼、 黑皮海鮮餐廳 、 台灣守護文創 、 布袋海上巴士、 亮哥養殖場 、佛都愛玉 、 臺鹽公司七股鹽場、 日寶食品 、 華聲婚慶文創、 希望之窗看見好市集、農產家族、 滿意阿滿姨 。