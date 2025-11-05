　
地方 地方焦點

雲嘉南風管處拚觀光　攜手產業店家辦媒合會促進跨域交流

▲▼ 雲嘉南濱海觀光團媒合會促進跨域交流,創造觀光新契机 。（圖／記者翁伊森攝）

▲雲嘉南濱海觀光團媒合會邀請店家商號加入打造聯盟經濟。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下稱雲嘉南管理處)與社團法人台灣雲嘉南濱海產業文化觀光協會共同主辦的「114年雲嘉南濱海觀光圈座談媒合會」，今（5）日於嘉義雲來餐廳舉行，活動以「建立產業合作橋梁、促進跨域交流」為主軸，旨在協助業者提升品牌曝光、拓展合作管道，促進旅遊資源整合與商機媒合，攜手推動雲嘉南濱海觀光產業永續發展。

▲▼ 雲嘉南濱海觀光團媒合會促進跨域交流,創造觀光新契机 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 雲嘉南風景管理處處長徐振能（圖左）上任後，攜手臺雲嘉南濱海文化產業協會理事長戴泳明（圖右），兩人積極推動濱海觀光，舉辦商家與旅遊相關產業業者媒合會，希望藉由跨域交流陸續創造觀光新商機 。（圖／記者翁伊森攝）

雲嘉南管理處徐振能處長表示，本次活動邁入第二年，延續去年首屆的熱烈迴響，今年規模再度擴大，除集結涵蓋農產、旅宿、漁業、餐飲、觀光工廠、食品工廠、婚慶及文創等領域共34家業者外，並特別邀請國立故宮博物院南部院區共襄盛舉，期望藉由「旅遊 × 藝文」結合，開拓更具深度與文化內涵的跨域合作模式。　

社團法人台灣雲嘉南濱海產業文化觀光協會(簡稱雲嘉南觀光圈)現場設置雲嘉南觀光圈業者媒合展示區，展出各地農漁產品、特色美食與精選伴手禮，並提供多元遊程與優惠資訊，讓與會者能一站式掌握雲嘉南觀光圈的豐富資源與合作潛力。會中亦安排業者代表簡報與交流，現場互動熱絡，促成多項合作意向，成果豐碩。


雲嘉南管理處表示，未來將持續優化媒合機制、深化地方產業鏈結，期盼吸引更多國內外業者及旅客走訪雲嘉南濱海地區，共同體驗濱海風情與人文魅力，攜手打造具國際競爭力的觀光新亮點。

▲▼ 雲嘉南濱海觀光團媒合會促進跨域交流,創造觀光新契机 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 雲嘉南濱海觀光團媒合會促進跨域交流,創造觀光新契机 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 雲嘉南濱海觀光團媒合會促進跨域交流,創造觀光新契机 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 雲嘉南濱海觀光團媒合會促進跨域交流,創造觀光新契机 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 雲嘉南濱海觀光團媒合會促進跨域交流,創造觀光新契机 。（圖／記者翁伊森攝）

雲林業者包含：沐藝家、口湖遊客中心魅力農店、海男子紀家水產、 林家點心城、 杰樂蕃薯、543小農女の辣木園、 第一鰻波。

嘉義業者包含：宏展農場、幸福樂民宿、永芳鳥仔餅、元泉益音樂菜脯、湛藍海寓民宿、唐漢海產行 、 好美農漁產業、向禾休閒漁場、 布袋文創Hotel 、 海風長堤民宿 、 江山米人。

台南地區業者包含饗北門、 鹽鄉民宿餐廳 、 田媽媽北門嶼、 黑皮海鮮餐廳 、 台灣守護文創 、 布袋海上巴士、 亮哥養殖場 、佛都愛玉 、 臺鹽公司七股鹽場、 日寶食品 、 華聲婚慶文創、 希望之窗看見好市集、農產家族、 滿意阿滿姨 。

雲嘉南風管處拚觀光　攜手產業店家辦媒合會促進跨域交流

雲嘉南風管處拚觀光　攜手產業店家辦媒合會促進跨域交流

曾文水庫峽谷音樂會　自然與音樂藝術結合

曾文水庫峽谷音樂會　自然與音樂藝術結合

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處舉辦曾文水庫峽谷音樂會，邀請國際知名大提琴家張正傑老師，攜手國內頂尖男高音王典、女高音蔣啟真、小提琴家林天吉、小提琴家歐之瑀及中提琴家徐曉虹等人演繹多首經典曲目，悠揚的旋律迴盪在峽谷間，嘉義縣長翁章梁受邀出席，他說1個小時的音樂饗宴令人難忘，邊聽頭上還有夜鷺、老鷹盤旋，是大自然與古典樂的絕妙結合。

雲林濱海小鎮自行車慢遊開幕

雲林濱海小鎮自行車慢遊開幕

灰姑娘不丟玻璃鞋！高跟鞋教堂邀情侶中秋共舞

灰姑娘不丟玻璃鞋！高跟鞋教堂邀情侶中秋共舞

口湖裝置藝術　再奪2020巴黎DNA設計獎

口湖裝置藝術　再奪2020巴黎DNA設計獎

追光逐影藝術季開幕

追光逐影藝術季開幕

雲嘉南濱海國家風景區管理處台灣嘉南濱海產業文化觀光協會徐振能戴泳明

