追光逐影藝術季開幕無人機高飛　高跟鞋教堂亮麗再現

▲2020盛夏 「追光逐影藝術季」點燈啟動 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雲嘉南濱海國家風景區管理處25日舉行「追光逐影藝術季」開幕典禮，由嘉義縣翁章梁縣長、雲嘉南管理處長徐振能和國立故宮博物院南部院區彭子程處長等人，也邀請參與地景創作的藝術家及策展人與會，有4位國內外藝術家以竹子、木材、木片、鐵材、編織繩、雷射光等多樣性素材創作地景作品，運用光源闡釋光與影的對話，共同為地景光影藝術季展開序幕，另有壓軸戲無人機展演秀吸引滿滿的人潮。

▲高跟鞋教堂搭配光雕秀。（圖／嘉義縣政府提供）

林建華老師的「風之晶」，以鹽晶體的造型敘述著往日布袋的鹽業風貌，范承宗老師的「龍宮」，傳達的是布袋漁港的豐富海洋意象，曾令理老師的「波之間」則是以「波 Wave」為概念發想，強調與地共構拔地而起的力量，來自澳門的高德亮老師「草原座標 lite」、「星火」以紅色水平雷射光來回掃描自然環境，在草間、在樹上，冷硬的人造光柔化成富有生命感的流動光線，彷彿徜徉在一片紅色閃爍的光海之上，策展人蘇民老師整合創新跨界團隊，以布袋日之光彩和海之波紋，加上漁港的人文風情，透過藝術觀點跟視角，編織出一場光與海洋、人與地景的視覺饗宴。

▲2020盛夏 「追光逐影藝術季」搭配無人機展演，拼湊出在地象徵性意象 。（圖／嘉義縣政府提供）

雲嘉南管理處長徐振能表示，除了藝術家獨一無二的作品外，高跟鞋教堂絕對是重點主體區，「海光織舞」大膽採用旋轉鏡球裝置在高跟鞋內，光束打在鏡球上，透出的點點星光營造舞會的燦耀感，宛如穿著高跟鞋第一次參加舞會的少女心，在星光及月光中翩翩起舞，謝謝大家來參加這場盛大的星光舞會。

開幕典禮的結尾彩蛋更是吸引人潮聚集，雲嘉南管理處與國立故宮博物院南部院區攜手合作，在布袋高跟鞋教堂進行高達200架無人機的科技藝術展演，故宮院徽、翠玉白菜、「擁抱愛心」＆+0、高跟鞋等8個精心設計的群飛圖形，民眾看得目不暇給，以鏡頭和手機記錄下這感動的一刻，在民眾的驚呼連連中，「追光逐影藝術季」正式展開。

翁章梁表示，今晚的高跟鞋教堂很熱鬧，有國內外藝術家的燈光藝術，還有無人機演出，現代科技讓過去認為是不可能的事，都變成可能了，可以空中排列出各種造型和文字，希望嘉義縣的觀光景點可以透過現代科技展示。

「追光逐影藝術季」活動期間7月25日至10月4日止，高跟鞋教堂主題光雕秀「海光織舞」展演時間為每日晚上6點30分至9點30分，每半小時展演1次，另有「編織美夢」、「蚵畫白金」、「漫步白沙」、「點點星光」等著遊客尋幽探訪，浪漫氛圍絕對讓你拍出媲美網美的照片。

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