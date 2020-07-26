　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

追光逐影藝術季開幕無人機高飛　高跟鞋教堂亮麗再現

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2020盛夏 「追光逐影藝術季」點燈啟動 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲2020盛夏 「追光逐影藝術季」點燈啟動 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雲嘉南濱海國家風景區管理處25日舉行「追光逐影藝術季」開幕典禮，由嘉義縣翁章梁縣長、雲嘉南管理處長徐振能和國立故宮博物院南部院區彭子程處長等人，也邀請參與地景創作的藝術家及策展人與會，有4位國內外藝術家以竹子、木材、木片、鐵材、編織繩、雷射光等多樣性素材創作地景作品，運用光源闡釋光與影的對話，共同為地景光影藝術季展開序幕，另有壓軸戲無人機展演秀吸引滿滿的人潮。

▲2020盛夏 「追光逐影藝術季」點燈啟動 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲高跟鞋教堂搭配光雕秀。（圖／嘉義縣政府提供）

林建華老師的「風之晶」，以鹽晶體的造型敘述著往日布袋的鹽業風貌，范承宗老師的「龍宮」，傳達的是布袋漁港的豐富海洋意象，曾令理老師的「波之間」則是以「波 Wave」為概念發想，強調與地共構拔地而起的力量，來自澳門的高德亮老師「草原座標 lite」、「星火」以紅色水平雷射光來回掃描自然環境，在草間、在樹上，冷硬的人造光柔化成富有生命感的流動光線，彷彿徜徉在一片紅色閃爍的光海之上，策展人蘇民老師整合創新跨界團隊，以布袋日之光彩和海之波紋，加上漁港的人文風情，透過藝術觀點跟視角，編織出一場光與海洋、人與地景的視覺饗宴。

▲2020盛夏 「追光逐影藝術季」點燈啟動 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲2020盛夏 「追光逐影藝術季」搭配無人機展演，拼湊出在地象徵性意象 。（圖／嘉義縣政府提供）

雲嘉南管理處長徐振能表示，除了藝術家獨一無二的作品外，高跟鞋教堂絕對是重點主體區，「海光織舞」大膽採用旋轉鏡球裝置在高跟鞋內，光束打在鏡球上，透出的點點星光營造舞會的燦耀感，宛如穿著高跟鞋第一次參加舞會的少女心，在星光及月光中翩翩起舞，謝謝大家來參加這場盛大的星光舞會。

開幕典禮的結尾彩蛋更是吸引人潮聚集，雲嘉南管理處與國立故宮博物院南部院區攜手合作，在布袋高跟鞋教堂進行高達200架無人機的科技藝術展演，故宮院徽、翠玉白菜、「擁抱愛心」＆+0、高跟鞋等8個精心設計的群飛圖形，民眾看得目不暇給，以鏡頭和手機記錄下這感動的一刻，在民眾的驚呼連連中，「追光逐影藝術季」正式展開。

翁章梁表示，今晚的高跟鞋教堂很熱鬧，有國內外藝術家的燈光藝術，還有無人機演出，現代科技讓過去認為是不可能的事，都變成可能了，可以空中排列出各種造型和文字，希望嘉義縣的觀光景點可以透過現代科技展示。

「追光逐影藝術季」活動期間7月25日至10月4日止，高跟鞋教堂主題光雕秀「海光織舞」展演時間為每日晚上6點30分至9點30分，每半小時展演1次，另有「編織美夢」、「蚵畫白金」、「漫步白沙」、「點點星光」等著遊客尋幽探訪，浪漫氛圍絕對讓你拍出媲美網美的照片。

活動資訊請鎖定「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁及IG，還有驚喜小禮別錯過。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
激戰女網友卻挨告！38分鐘錄音檔曝「妳坐上面」呻吟全錄下..
議員李雅靜論文口委爆「都自家人」驚見許崑源！本人、中山大學回
連喊3聲蛤！館長直播突收通知「緊急中斷」　凌晨3點爆：兒子腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門浯島「天下第一神輦」　首度跨海參加諸羅城隍中元祭

氣墊遊具、網美水晶球、大型戲水池、瘋狂泡泡機…東石海之夏變身兒童樂園

追光逐影藝術季開幕無人機高飛　高跟鞋教堂亮麗再現

先睹為快！花蓮國際石雕藝術季　8國24件入選作品模型先登場

振興觀光！花蓮祭出帶團來給獎金　火車專列3天到600人

打響全民運在花蓮！知卡宣親水公園「花夏運動季」先登場

山佳四號道路銜接堤外便道工程　蘇巧慧向中央爭取全額補助

桃園「來去農博野一夏」湧入2000人　3幸運民眾免費入住百萬露營車

雲林兒童創造性戲劇營　副縣長謝淑亞扮魔法師唸咒語揭開序幕

桃園越配開辦「基礎剪髮」課程　結業典禮相揪義剪做公益

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

金門浯島「天下第一神輦」　首度跨海參加諸羅城隍中元祭

氣墊遊具、網美水晶球、大型戲水池、瘋狂泡泡機…東石海之夏變身兒童樂園

追光逐影藝術季開幕無人機高飛　高跟鞋教堂亮麗再現

先睹為快！花蓮國際石雕藝術季　8國24件入選作品模型先登場

振興觀光！花蓮祭出帶團來給獎金　火車專列3天到600人

打響全民運在花蓮！知卡宣親水公園「花夏運動季」先登場

山佳四號道路銜接堤外便道工程　蘇巧慧向中央爭取全額補助

桃園「來去農博野一夏」湧入2000人　3幸運民眾免費入住百萬露營車

雲林兒童創造性戲劇營　副縣長謝淑亞扮魔法師唸咒語揭開序幕

桃園越配開辦「基礎剪髮」課程　結業典禮相揪義剪做公益

快訊／外出警戒！北北基19縣市全面大雨特報　防大雷雨彈襲

3樓民宅扔下寵物鼠！　牠「拖斷腿」淚眼癱馬路...結局惹鼻酸

美前亞太助卿羅素警告：美中無共識「雙邊緩衝已消失」

羽球國手撿屍人妻...客廳抓腳硬來！老公就在房間熟睡　她醒來崩潰：有異物入侵

五月天8月攻蛋超犀利趴！　18組重量級陣容曝光「蕭敬騰、周華健」全來了　

遭批廣宣費都拿來吃便當　經濟部官員喊冤「遭斷章取義」

快訊／夜襲潑漆中藥行！白車秒變3色前擋玻璃紅半邊　闆娘：高雄治安太扯

蘇貞昌已核定4千億建設給高雄　侯友宜：蠻羨慕的

周杰倫粉絲自創曲獻偶像　郎朗錄影轉達「他知道你是誰」圓夢

陸戰隊2戰士殉職追贈褒揚令　追思影片「希望能常常回來看我們」同袍淚崩

地方熱門新聞

小琉球塞爆　人氣麻花捲被清倉

特教中心冷氣壞了　老闆一舉動暖哭千人

「來去農博野一夏」　湧入2000人

台南市有地疑遭長期遭占用違法使用

新北水環境結合漁港轉型

新北推多元綠竹筍加工品

桃園越配開辦「基礎剪髮」做公益

13歲停學撐家　斗六女獲孝行楷模

遊客塞爆了！　澎湖居民買水過活

中華電信員工內神通外鬼假合約獲利3000萬

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

雲林兒童創造性戲劇營揭開序幕

雲林山縣社大成果展　疫期停課不停學分享學習魅力

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

更多熱門

相關新聞

徐振能爭取黑琵國際級賞鳥大會

徐振能爭取黑琵國際級賞鳥大會

台南市生態保育學會為推動「黑面琵鷺」親子教學及生態觀光旅遊，12日舉辦2016「黑面琵鷺伴我行」輕旅遊活動，吸引來自各縣市150多位親子參與，雲嘉南風景區管理處長徐振能歡迎大家來看黑琵，強調明年將努力爭取主辦國際級賞鳥大會，帶動生態觀光旅遊活動。

鳥況豐富　七股頂山爭設賞鳥亭

鳥況豐富　七股頂山爭設賞鳥亭

北門水晶教堂未完工　草皮被踩壞

北門水晶教堂未完工　草皮被踩壞

遊台南台灣好行3日套票只需290元

遊台南台灣好行3日套票只需290元

關鍵字：

追光逐影藝術季雲嘉南濱海國家風景區管理處徐振能

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

李眉蓁論文門　竟讓「雷政儒命案」浮出

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面