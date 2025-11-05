王子、粿粿「為何不付1200萬」藏真相？網曝原因：只是沒現在難看

▲范姜彥豐日前拍片控訴粿粿出軌。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

范姜彥豐拍片控訴粿粿出軌，且對象為王子邱勝翊。就有網友發文表示，王子和粿粿真的不懂嗎？如果付了1200萬元，雖然要辛苦幾年，但未來還可以繼續待在演藝圈，如今事情爆開，有可能代言全沒了，現在的情況，真的有比較好嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「王子跟粿粿真的不懂嗎」為標題發文，提到1200萬元雖然真的很多，但如果王子和粿粿付了，至少還會有未來，范姜彥豐只能認了。

原PO認為，即便金額高，但兩個人只要辛苦個幾年、少去美國幾次，未來還是可以繼續待在演藝圈。然而，現在他們沒有付這1200萬元、事情爆出來，大概通告和代言都會丟光，未來也難以待在演藝圈，這個代價或許比1200萬元還多。所以他就不禁納悶，都沒有人幫忙分析過嗎？這1200萬元買的是未來。

貼文曝光後，不少網友都認為，就算付錢，事情仍遲早會被公開，「上次有個倒楣鬼，簽了保密協議，還是被技術性公開，記得是誰嗎」、「你以為給1600萬，偷吃就不會爆開嗎」、「付了還是早晚爆，加上旁邊知情就有人勒索，只是沒現在這麼難看而已」、「付了不能保證封口，想到可以再勒索一次」。

也有網友回應，「賭沒證據，有證據賭愛面子」、「真的上法院不可能上千萬吧？頂多幾十萬，反正都已被爆料了，不如給法院判」、「王子根本沒差，看看阿翔風波過了還不是過得很爽，是我我也不出1200萬，但女的可能就要轉換跑道了」、「以為男的不敢爆啊」、「想說能私了啊，沒想到范姜真爆出來」。

不過，粿粿先前就曾透過限時動態表示，這個金額她無法負擔；王子昨日發布道歉聲明時，也提到金額超出負荷，雖有提出分期付款的請求，「但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。」