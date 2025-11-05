王子、粿粿有可能結婚嗎？網曝「最好的解法」：唯一翻盤點

▲粿粿偷吃王子。（圖／翻攝自臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐日前拍片控訴粿粿出軌，且對象為王子邱勝翊。如今粿粿、王子先後承認，王子更是透過聲明表示，他會跟粿粿共同誠實面對，並積極解決。就有網友好奇，王子被發現後，還有協商，應該真的很愛，之後他會跟粿粿結婚嗎？貼文曝光後，引起討論。

王子昨日二度發聲，「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口」，在女方婚姻狀態上存續的狀況下，就做了不好的行為。他強調自己一直都是真心面對，且在事件曝光前，也有親自向范姜彥豐鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，他沒有逃避協商，每次都是誠心誠意、毫無保留的配合溝通，「非常對不起，我這份道歉不夠即時」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王子說，因為輿論太多，甚至夾雜不實、荒謬的訊息，所以他一時不知如何澄清，但他深知自己犯下的錯要付出代價，所以不會逃避，他會跟粿粿共同誠實面對，並積極解決。

就有網友在PTT的Gossiping板上，以「王子最後會娶粿粿嗎」為標題發文，提到他最好奇的，就是粿粿和范姜彥豐離婚後，王子會和粿粿結婚嗎？畢竟偷吃被發現後，還協商了，應該表示真的很愛，那是不是代表風波過去後，真的會娶對方？

▲網友好奇粿粿和王子結婚的機率高嗎？（圖／翻攝自IG／粿粿）

在王子二次道歉之前，也有網友討論相關話題，當時風向一面倒認為，王子絕對不會跟粿粿結婚，甚至會切割。

如今，仍有不少網友都認為，「一定不會」、「王子要娶也不會娶她啦」、「玩到出事了還娶，他是愛玩不是蠢」、「不會，因為他們兩個聲明不同步，大難臨頭各自飛」、「不可能，絕對不可能」、「娶了，換跟別人去美國很好玩內！是因為愛玩才搞在一起，好不容易離婚了又接著結婚？什麼邏輯」。

不過，隨著聲明曝光、王子承諾會跟粿粿共同面對，開始有網友想法不同，「會吧？都說要分期賠錢了」、「娶了表示真愛，要贏回形象啊」、「婚姻登記又不花什麼錢，還可以有深情人設，復出有望」、「真的娶了，至少形象有保住吧」、「最好的解法就是娶粿粿，貌合神離也要娶」、「如果他真的娶粿粿，形象可以拉回來一點」。甚至有網友直呼，「他不娶，事業基本就告吹了，唯一翻盤點就是娶粿粿」。