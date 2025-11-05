朴子女婿曹承榮任朴醫院長　專業治療守護在地健康

▲朴子女婿曹承榮(前排左四)院長將以專業與溫度領航朴子在地民眾健康 。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部朴子醫院昨（4）日上午於院內一樓大廳舉辦「曹院長承榮履新感恩茶會暨業務交流宣導」，現場嘉賓雲集、氣氛熱絡。包括朴子市長、里長、縣議員、立法委員、嘉義縣衛生局、消防局、警察局等地方機關代表皆蒞臨致賀；曹院長前服務單位—衛福部豐原醫院李永恒院長及同仁亦特地南下共襄盛舉，場面溫馨隆重。茶會以悠揚的鋼琴演奏揭開序幕，隨後由主持人介紹來賓並進行貴賓致詞及業務交流，充分展現醫院與地方的緊密連結與合作情誼。

▲曹承榮(圖中)院長為朴子女婿 。（圖／朴子醫院提供）



曹承榮院長自10月23日於衛生福利部正式佈達，由石崇良部長親臨監交印信後，於10月27日舉辦院內就職演說，闡述「三個不變」及「三個核心」的管理理念，展現穩健經營與團隊共榮的決心。院長指出，「制度不變、穩健成長不變、品質提升不變」，同時以「成為有溫度的主管、實現團隊共好、堅守廉潔自律」為管理核心，期勉全體員工以共榮共好的精神，打造信任、關懷與尊重並行的幸福職場。

曹承榮院長畢業於高雄醫學大學醫學系，並於陽明大學臨床醫學研究所深造，曾赴美國貝勒醫學院及德州心臟研究所進行臨床研究。歷任衛福部豐原醫院副院長、心臟科主任及醫務秘書，專長涵蓋高血壓、高血脂、心律不整、冠心病與心導管介入治療等，兼具臨床實務與行政領導經驗。院長表示，未來將持續推動長照建案與「健康台灣深耕計畫」，加速智慧醫療與數位轉型，讓朴子醫院成為兼具專業與人文的現代化地區醫院。



曹承榮院長的夫人為朴子在地人，這次能回到太太的家鄉服務，他感到格外親切與榮幸。他表示：「朴子不只是我工作的地方，更是家人生活的根；能在這裡服務鄉親，是一份責任，更是一份承諾。」肩負著地方的期待，他期盼帶領團隊深化社區照護網絡，讓民眾在地就能享有安全、溫暖、具品質的醫療服務。





曹院長指出，朴子醫院將延續衛福部「公醫使命」，強化跨團隊整合與長照服務，厚植醫療量能，培育青年醫師與護理人才，並持續優化資訊系統與新設備導入，以穩健腳步推進醫療品質提升。院長強調：「醫院不只是治療的地方，更要成為社區健康的守護者與夥伴。」未來將秉持「厝邊好醫師、社區好醫院」的理念，與地方攜手，讓嘉義沿海地區的每位鄉親都能感受到醫療的專業與溫度。