　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Threads、IG出現假帳號　氣象署急澄清：已著手蒐證

▲▼氣象署將於6月29日至7月1日舉辦「OPEN HOUSE」屬慶活動，開放民眾進入參觀 。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲有民眾以中央氣象署名義在社群平台Threads創立帳號 。（圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

社群平台散布假資訊案例層出不窮，近日更有民眾以中央氣象署名義在社群平台Threads創立帳號。立委今質詢表示，氣象署應主動向數發部檢舉；對此，氣象署晚間指出，已著手蒐證，將依法循相關程序處理。

立委林國成今天於立法院交通委員會質詢表示，民眾對於颱風、豪雨資訊都是以氣象署資訊作為判斷標準，但網路上騙人的資訊很多，除了臉書、Instagram，現在Threads也出現氣象署的帳號，到底哪些是真的、哪些是假的?

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署長呂國臣表示，目前氣象署只有官方臉書及IG帳號，但是沒有Threads帳號。

林國成指出，若出現假帳號就應該主動向數發部檢舉，氣象署不能放任這些帳號隨便發布氣象資訊，這是對氣象署權威的挑戰。

對此，氣象署晚間發布新聞稿指出，近來發現有人於Threads及IG平台冒用「中央氣象署」名稱及署徽建立帳號，但氣象署目前並未於Threads平台設立任何帳號，且官方IG帳號為@cwa_weather。

氣象署指出，任何以「中央氣象署」或相似名稱開設的帳號，均屬冒用，氣象署已著手蒐證，並將依法循相關程序處理，以維護名譽及防杜不法行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國道重大車禍　8車追撞！女當場斷氣
黃子鵬今年自由市場最大咖！行使FA轉隊費破千萬
最帥武僧心臟被爆挖給李連杰！他62歲回春…泳池裸上身拍片自清
台鐵奪命意外！男闖軌道遭「兩列車連撞」當場慘死
才說要退休！最高法院法官周盈文突「腦出血昏倒」
快訊／台中母女睡夢中被燒死　變態男控女房東賣「無良保險」
快訊／黃子鵬本季行使FA第一人！樂天球團證實已獲通知送件
妻驚醒「尪不見」！竟是衝出門縱火...前房東母女慘雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Threads、IG出現假帳號　氣象署急澄清：已著手蒐證

忍8年沒愛愛「生日求大戰一場」結局崩潰！人妻無法離婚：才34歲

捷運列車突停景美站！　北捷抓到人開罰：遭按緊急按鈕

北捷突停駛！乘客亂按「緊急斷電鈕」害全線卡住　慘吞1萬元罰單

台鐵嘉義-南靖死傷事故　雙向不通啟動公路接駁

粿粿不是豔麗型「為何很受男生歡迎？」　網吐實話：容易陷下去

騙台灣人愛心！俄羅斯女手斷「籌6萬醫療費」　網：從台中騙到嘉義

「未蒸煮廚餘」釀最大風險！台中案例場老農認「上傳舊照片」

周末可能又有颱風生成　下周最接近台灣

高流「下酒祭」來了！Lisa翻牌炸物吃得到　17米夢幻聖誕樹超好拍

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

Threads、IG出現假帳號　氣象署急澄清：已著手蒐證

忍8年沒愛愛「生日求大戰一場」結局崩潰！人妻無法離婚：才34歲

捷運列車突停景美站！　北捷抓到人開罰：遭按緊急按鈕

北捷突停駛！乘客亂按「緊急斷電鈕」害全線卡住　慘吞1萬元罰單

台鐵嘉義-南靖死傷事故　雙向不通啟動公路接駁

粿粿不是豔麗型「為何很受男生歡迎？」　網吐實話：容易陷下去

騙台灣人愛心！俄羅斯女手斷「籌6萬醫療費」　網：從台中騙到嘉義

「未蒸煮廚餘」釀最大風險！台中案例場老農認「上傳舊照片」

周末可能又有颱風生成　下周最接近台灣

高流「下酒祭」來了！Lisa翻牌炸物吃得到　17米夢幻聖誕樹超好拍

信義區豪宅雙屍案新發展　創投CEO與清秀女藥頭「極樂關係」曝

中工再轟寶佳「動機可議」　質疑「20億買股資金哪來？」

第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」　11／8雅集安平古堡

探索上新莊！新北推薦4處共融公園　親近自然、動靜皆宜

快訊／國道五楊高架8車2次連環撞　女駕駛下車被撞無生命跡象

Threads、IG出現假帳號　氣象署急澄清：已著手蒐證

《原子少年2》3帥登國際影視展！　赴東京驚呆外媒：So handsome

北市信義都更！緊鄰101、大巨蛋　

新北五股27戶「合力自拆」違建　 助污水接管終結抽水肥惡臭

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺爭取民進黨提名

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

生活熱門新聞

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

台AV女優自爆曾被邀去馬來西亞「試那些東西」

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

台鐵嘉義-南靖死傷事故　雙向不通啟動公路接駁

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看

粿粿吸到同情票！她拋出1疑問...網讚公正

更多熱門

相關新聞

颱風假因地制宜易惹民怨　立委提議回歸氣象署統一宣布

颱風假因地制宜易惹民怨　立委提議回歸氣象署統一宣布

上月颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北部及東半部連日降下豪大雨，部分縣市風力及雨量達停班課標準，但未放假引發民怨。立委今質詢表示，地方判斷放假標準是根據氣象署資訊，若回歸由氣象署統一宣布，可降低地方首長壓力。

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

快訊／「今明雨最大」清晨17.2℃　吹8級強風

快訊／「今明雨最大」清晨17.2℃　吹8級強風

海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

關鍵字：

氣象署假帳號

讀者迴響

熱門新聞

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面