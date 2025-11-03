Threads、IG出現假帳號　氣象署急澄清：已著手蒐證

▲有民眾以中央氣象署名義在社群平台Threads創立帳號 。（圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

社群平台散布假資訊案例層出不窮，近日更有民眾以中央氣象署名義在社群平台Threads創立帳號。立委今質詢表示，氣象署應主動向數發部檢舉；對此，氣象署晚間指出，已著手蒐證，將依法循相關程序處理。

立委林國成今天於立法院交通委員會質詢表示，民眾對於颱風、豪雨資訊都是以氣象署資訊作為判斷標準，但網路上騙人的資訊很多，除了臉書、Instagram，現在Threads也出現氣象署的帳號，到底哪些是真的、哪些是假的?

氣象署長呂國臣表示，目前氣象署只有官方臉書及IG帳號，但是沒有Threads帳號。

林國成指出，若出現假帳號就應該主動向數發部檢舉，氣象署不能放任這些帳號隨便發布氣象資訊，這是對氣象署權威的挑戰。

對此，氣象署晚間發布新聞稿指出，近來發現有人於Threads及IG平台冒用「中央氣象署」名稱及署徽建立帳號，但氣象署目前並未於Threads平台設立任何帳號，且官方IG帳號為@cwa_weather。

氣象署指出，任何以「中央氣象署」或相似名稱開設的帳號，均屬冒用，氣象署已著手蒐證，並將依法循相關程序處理，以維護名譽及防杜不法行為。