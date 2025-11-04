林岱樺可以回家了！怨缺衣服穿、茹素靠家人準備　法官裁准聲請

▲民進黨立委林岱樺涉詐助理費被起訴。（圖／立委林岱樺國會辦公室提供）



記者黃資真／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費1496餘萬元，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，並限制住居，日前開庭時林岱樺主張他這段時間低聲下氣「寄人籬下」，又缺衣服穿，聲請能夠回老家跟母親住。高雄地院認為她主張有理，裁准聲請變更居住地。

林岱樺在案發後以100萬元交保，限制住居及出境出海，無法回到鳳山老家跟母親以及涉案的妹妹同住，搬到他處居住，10月27日開庭時林表示，她借住在外，寄人籬下，多次低聲下氣商借住居地點，但她長期茹素，餐食皆由同住家人支應，亦與同住家人彼此照料生活起居。

林又說自今年2月限制住居迄今，諸多生活及飲食不便，已影響國會議員及公務運作執行，且母親已年近80歲，長達半年借住在外期間，甚感思念母親。不僅如此，林還表示因為沒辦法回家整理衣物，只能穿同一件襯衫。

法官認為，限制住居係防止逃亡，而非限制居住自由，現行科技發達，縱使林岱樺與妹妹未同住，若有心串證，依舊可拿手機或電腦用通訊軟體勾串，檢方僅憑姊妹2人恐有串證之虞，而禁止變更限制住居地，有違比例原則中之合適性原則。

另外，檢方諭知限制住居有表示「今日辦保後可以由執行人員陪同回家收拾行李」，足認林岱樺臨時離家，僅短暫時間可以返家收拾行李，林岱樺稱居家用品皆在老家，家人無法代其拿取，影響國會議員及公務運作執行並非毫無根據，裁定准許林聲請，自11月起可返家與媽媽、妹妹同住。